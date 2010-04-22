Баир закончил лечение, у него 100% донорский химеризм. Химеризм характеризует состояние, когда в одном организме сосуществуют генетически различные клетки. Так после неродственной ТКМ в организме реципиента наряду с собственными появляются донорские клетки крови; это смешанный химеризм, в конце концов он должен перейти в полный донорский. В общем, все это означает, что у Баира все хорошо, и врачи планируют выписать его домой. Сейчас малыш находится на амбулаторной квартире, с удовольствием смотрит Смешариков и играет в машинки вместе с мамой Мариной.