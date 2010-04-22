|Диагноз
|Ювенильный миеломоноцитарный лейкоз
|Город
|г. Лагань, Респ. Калмыкия
|Возраст
|16 лет
Ход лечения
23.06.2010
После двухлетнего пребывания в больнице Баира наконец-то выписали домой. У Баирчика всё хорошо, основное лечение закончилось. Через полтора месяца мальчик приедет на проверку в РДКБ.
26.05.2010
Баир закончил лечение, у него 100% донорский химеризм. Химеризм характеризует состояние, когда в одном организме сосуществуют генетически различные клетки. Так после неродственной ТКМ в организме реципиента наряду с собственными появляются донорские клетки крови; это смешанный химеризм, в конце концов он должен перейти в полный донорский. В общем, все это означает, что у Баира все хорошо, и врачи планируют выписать его домой. Сейчас малыш находится на амбулаторной квартире, с удовольствием смотрит Смешариков и играет в машинки вместе с мамой Мариной.
22.04.2010
Трансплантат прижился и функционирует! В марте Баира перевели из отделения ТКМ в отделение гематологии-1. Он чувствует себя хорошо и получает плановую терапию после трансплантации. Возможно, скоро Баира переведут на амбулаторное лечение. Переливания не нужны.