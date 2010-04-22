Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами его использования

благотворительный фонд

Помочь
Меню
En
Помочь фонду
Помочь детям

Баир Андрюшкеев

Сбор завершен
ДиагнозЮвенильный миеломоноцитарный лейкоз
Городг. Лагань, Респ. Калмыкия
Возраст16 лет
Поделиться:

Ход лечения

23.06.2010

После двухлетнего пребывания в больнице Баира наконец-то выписали домой. У Баирчика всё хорошо, основное лечение закончилось. Через полтора месяца мальчик приедет на проверку в РДКБ.

26.05.2010

Баир закончил лечение, у него 100% донорский химеризм. Химеризм характеризует состояние, когда в одном организме сосуществуют генетически различные клетки. Так после неродственной ТКМ в организме реципиента наряду с собственными появляются донорские клетки крови; это смешанный химеризм, в конце концов он должен перейти в полный донорский. В общем, все это означает, что у Баира все хорошо, и врачи планируют выписать его домой. Сейчас малыш находится на амбулаторной квартире, с удовольствием смотрит Смешариков и играет в машинки вместе с мамой Мариной.

22.04.2010

Трансплантат прижился и функционирует! В марте Баира перевели из отделения ТКМ в отделение гематологии-1. Он чувствует себя хорошо и получает плановую терапию после трансплантации. Возможно, скоро Баира переведут на амбулаторное лечение. Переливания не нужны.

Весь ход лечения

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxSafari