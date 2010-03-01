|Диагноз
|Острый лимфобластный лейкоз, рецидив
|Город
|г. Пестово, Новгородская обл.
|Возраст
|30 лет
Ход лечения
10.05.2010
Мы счастливы сообщить вам, что 5 мая Толю выписали, наконец, домой! От радости Толя прислал всем волонтерам СМС-ки: «Ура!!! Меня выписывают!». А как радовались за Толю врачи, трудно передать! Он приедет на проверку в РДКБ через 2 месяца.
16.04.2010
Хорошие новости: у Толи наконец-то нормализовались анализы крови. Сейчас мальчик чувствует себя хорошо! Врачи готовят его к выписке. Переливания тромбоцитов и эритроцитной массы сейчас не нужны.
01.03.2010
У Толи стабильное состояние, без существенной динамики. Cохраняется недостаточность трансплантата, то есть донорский костный мозг работает не очень хороошо. Поэтому у Толи низкие анализы крови. Мальчику нужны переливания тромбоцитов и эритроцитной массы.