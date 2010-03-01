Мы счастливы сообщить вам, что 5 мая Толю выписали, наконец, домой! От радости Толя прислал всем волонтерам СМС-ки: «Ура!!! Меня выписывают!». А как радовались за Толю врачи, трудно передать! Он приедет на проверку в РДКБ через 2 месяца.