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Толя Зверев

Сбор завершен
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз, рецидив
Городг. Пестово, Новгородская обл.
Возраст30 лет
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Ход лечения

10.05.2010

Мы счастливы сообщить вам, что 5 мая Толю выписали, наконец, домой! От радости Толя прислал всем волонтерам СМС-ки: «Ура!!! Меня выписывают!». А как радовались за Толю врачи, трудно передать! Он приедет на проверку в РДКБ через 2 месяца.

16.04.2010

Хорошие новости: у Толи наконец-то нормализовались анализы крови. Сейчас мальчик чувствует себя хорошо! Врачи готовят его к выписке. Переливания тромбоцитов и эритроцитной массы сейчас не нужны.

01.03.2010

У Толи стабильное состояние, без существенной динамики. Cохраняется недостаточность трансплантата, то есть донорский костный мозг работает не очень хороошо. Поэтому у Толи низкие анализы крови. Мальчику нужны переливания тромбоцитов и эритроцитной массы.

Весь ход лечения

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