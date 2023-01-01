21.03.2021 Не стало Даши Егоровой.

Много лет у девочки все было хорошо. Но даже после очень долгой ремиссии иногда бывает, что опухоль возвращается. Начиная с 2019 года Даша снова лечилась, и в какой-то момент все возможности уже были исчерпаны...

Дашино лечение было одной из самых ярких историй в первые годы существования нашего фонда, и мы очень радовались за девочку. К сожалению, удалось подарить ей не всю долгую жизнь, а только десять лет. Это тоже много, но гораздо меньше, чем хотелось бы. Светлая память.

18.06.2012 Друзья, Дашины родители прислали нам письмо:

"Хотим сообщить вам о нашей дочери Егоровой Даше, которой вы оказали неоценимую помощь в лечении. Прошел год после последней операции, сделанной в Лондоне и полтора года после окончания курса химиотерапии. В этом году Даша пошла в первой класс Тульской православной классической гимназии. Ходит на занятия плаванием, ей очень нравится. 8 января Даше исполнилось 8 лет.

Контрольные обследования проходим в РДКБ. Дополнительно консультируемся с Р. Поллоком, хирургом Харлей Стрит Клиникс, который сделал Даше две операции по излечению ноги.

Наша семья вместе с Дашей очень благодарны за вашу помощь. То, что помог сделать Фонд для нас – это чудо. У Даши полностью сохранилась функции стопы, она живет и радуется, ничем не отличается от своих сверстников. Та разница в длине ног, которая наблюдается у нее – мы знаем, что исправима и верим в самое лучшее. Низкий поклон всем сотрудникам Фонда и людям, которые помогли Даше! Спасибо! Семья Егоровых."

22.04.2011 От родителей Даши пришло письмо: "Были на контрольном обследовании в РДКБ. У Даши все хорошо. Сделали снимок ноги и отправили в Лондон мистеру Р.Поллоку. Сегодня получили ответ - Поллок доволен снимком, процессы заживления и сращивания идут. Даша очень рада. Уже ходим без костылей. Вчера Даша ходила в бассейн, она уже плавает сама".

24.03.2011 Даша Егорова в конце января улетела в Англию на проверку. В ходе обследований оказалось, что у девочки небольшие проблемы - есть расстояние между костью и протезом, которого быть не должно. Потребовалась операция. Не очень сложная, но все же пришлось провести несколько дней в клинике. Сейчас Даша уже дома. Недавно была в РДКБ на обследовании, все хорошо. В апреле собираются делать снимок ноги, который отправят в Лондон хирургу, оперировавшему Дашу. Сама Даша чувствует себя хорошо. К ней домой приходит заниматься учительница, Даше нравиться, она уже начала читать. Дома ходит без костылей и ждет, когда доктор разрешит ходить без костылей и на улице. Мечтает бегать и кататься на велосипеде.

01.12.2010 Даша Егорова вернулась из Лондона домой в конце октября. Даша здорова. Проверки будет проходить в отделении гематологии-3 РДКБ. В январе ее ждут на консультацию в Лондоне.

09.09.2010 Даша в Лондоне, проходит курс реабилитации в Harley Street Clinic.

30.08.2010 Даша с мамой по-прежнему в Лондоне. После операции Даше прошла 3 курса химиотерапии, готовится к 4-му завершающему курсу. "Химию" Даша переносит не очень легко, но благодаря маминой поддержке держится молодцом. 2-го сентября Дашу осмотрит ее лечащий врач хирург Роб Поллок и по результатам осмотра примет решение о дальнейшем плане реабилитации. Дашина ножка по-прежнему в гипсе, но доктор Поллок уже разрешил на нее наступать.

09.07.2010 Мы закрываем сбор средств для Даши, всего на её лечение на счет Фонда поступило 3 136 312 рублей, из них 3 011 062 рубля - сумма пожертвований, собранных на благотворительном теннисном турнире Moscow Open by ГОЛЬФСТРИМ.

Даша хорошо себя чувствует, восстановилась после операции. Дашин доктор Поллак считает, что операция прошла просто отлично. Дашина мама счастлива, что ногу дочки удалось сохранить, вопреки прогнозам российских врачей. Даша обожает своего доктора, к каждому приему готовит ему в подарок рисунок. Пока Даше нельзя наступать на больную ножку, но девочка научилась очень быстро перемещаться на костылях. Врачи обещают, что нога сохранит свою гибкость и полностью восстановит свои функции. Дашина мама Ирина передает слова самой сердечной благодарности всем, кто помог ее дочери.

09.06.2010 4 июня, как и было запланировано, Даше была проведена операция. Операция длилась 3.5 часа и прошла успешно. Даша чувствует себя хорошо, ее уже перевели из реанимации в обычную палату.

30.05.2010 У Даши остеосаркома правой большеберцовой кости. Даша заболела осенью 2009 года, она уже прошла 4 курса химиотерапии в РОНЦ им. Н.Н. Блохина, теперь нужна операция. Провести операцию, сохранив при этом ногу и ее функции, согласился профессор Р. Полок в The Harley Street Clinic (Англия). Даша уже в Лондоне, получает химиотерапию перед операцией. Операция назначена на 4 июня. После нее девочке потребуется реабилитация. Общая стоимость лечения 70 888,17 фунтов стерлингов. Мы объявляем сбор средств на лечение Даши Егоровой.