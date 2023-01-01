11.06.2013 На очередном плановом обследовании Юля поделилась новостями про свою жизнь: Юля увлеклась рисованием, очень много рисует, настроение хорошее, уже успела побывать в санатории. Медицинские новости тоже только хорошие — Юлечка в ремиссии!

22.06.2012 У Юли все хорошо, врачи отмечают положительную динамику по реакции трансплантат против хозяина, главная новость — Юлю отпускают домой!

17.05.2012 В связи с фиброзным поражением легких Юля продолжает получать курсы «Циклофосфана» — с положительным эффектом. У девочки нормальная функция трансплантата, все хорошо.

13.10.2011 Врачи отпустили Юлю домой на месяц.

29.09.2011 У Юли улучшилась ситуация с легкими. Переливания компонентов крови девочке не требуются. Функция трансплантата хорошая, признаков РТПХ (реакции «трансплантат против хозяина») нет.

15.08.2011 У Юли поражение лёгких смешанного происхождения, девочка получает гормоны по поводу хронической РТПХ (реакции «трансплантат против хозяина»). Чувствует себя хорошо, не переливается.

29.06.2011 У Юли хорошая функция трансплантата — 100% приживление. Сейчас у девочки наблюдается грибковое поражение легких и она получает соответствующую терапию.

28.05.2011 По итогам анализов врачи сочли возможным отпустить Юлю домой на небольшой отдых. В начале июня девочка вернется в отделение.

15.04.2011 У Юли в костном мозге есть собственные клетки. Проведено переливание донорских лимфоцитов. Юля чувствует себя хорошо. Инфекционных проблем нет, переливания компонентов крови не требуются.

18.03.2011 Юленька пытается справиться с вирусной инфекцией. Трансплантат работает хорошо, есть признаки хронического РТПХ. Юля продолжает терапию.

28.01.2011 Юля чувствует себя отлично. Инфекционных проблем нет, девочка получает донорские лимфоциты. Переливания компонентов крови не требуются.

16.12.2010 В костном мозге у Юли появились собственные клетки. В связи с этим был проведен блок химиотерапии и перелиты донорские лимфоциты. Инфекционных проблем у Юли нет, переливания компонентов крови не требуются.

12.11.2010 У Юли продолжаются проявления РТПХ (реакции «трансплантат против хозяина»). Она получает терапию гормонами. Сохраняется хорошая функция трансплантата, нет инфекционных проблем. Переливания компонентов крови не нужны. <

05.10.2010 Юлю выписали из отделения ТКМ (трансплантации костного мозга), она вернулась в отделение гематологии-1 — и это хорошая новость. Но есть и не очень хорошие новости: врачи выявили у Юли гипофункцию трансплантата, то есть донорский костный мозг работает недостаточно хорошо. Инфекционных проблем нет, и, в целом, девочка чувствует себя хорошо. Нужны переливания тромбоцитов и эритроцитной массы.

20.09.2010 У Юли всё хорошо. Трансплантат функционирует, РТПХ разрешилась. Инфекционных проблем нет. Возможно, скоро врачи выпишут Юлю из отделения ТКМ. Переливания сейчас не нужны.

19.08.2010 Мы закрываем сбор средств для Юли. Благодаря вашей помощи в рамках благотворительного проекта «Поиск и активация донора костного мозга» была собрана вся необходимая сумма, которая потрачена на оплату долга за поиск и активацию донора костного мозга для Юли Колокольчиковой. Спасибо!

Трансплантат функционирует. Но у Юли проявилась кожная РТПХ (реакция «трансплантат против хозяина»). Врачи проводят соответствующее лечение. Переливания тромбоцитов и эритроцитной массы сейчас не нужны.

09.08.2010 Донорский костный мозг прижился и функционирует. Юля чувствует себя хорошо! Но пока нуждается в переливаниях донорских тромбоцитов. Инфекционных проблем нет, РТПХ (реакции «трансплантат против хозяина») тоже нет. Мы продолжаем сбор средств для Юли в оплату долга за поиск и активацию донора костного мозга.

19.07.2010 Прошло 5 дней после трансплантации. Трансплантацию Юля перенесла хорошо, врачи ждут приживления трансплантата. Юля не лихорадит, но проявился стоматит. Пока трансплантат не приживётся, Юле нужны будут переливания тромбоцитов и эритроцитной массы.

12.07.2010 У Юли миелодиспластический синдром. Она лечится в РДКБ с марта этого года. Как только был поставлен диагноз, стало ясно, что Юле необходима трансплантация костного мозга (ТКМ). Донор найден, и сейчас девочка уже находится в отделении ТКМ — началась подготовка к пересадке. Поиск и активация донора для Юли стоят 20 000 евро. Мы открываем сбор средств для Юли Колокольчиковой в рамках благотворительного проекта «Поиск и активация донора костного мозга».