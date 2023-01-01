23.05.2019 Прошло 6,5 лет после аллогенной неродственной трансплантации. К сожалению, РТПХ так и не побеждена полностью. По инфекциям удалось добиться улучшения.

27.12.2016 Мы закрываем сбор средств для Егора. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Егор выписан до конца февраля. Улучшение есть, но пока ситуация сложная: сохраняется сниженный иммунитет и побочные эффекты длительной терапии гормонами.

21.12.2016 К счастью, для Егора удалось подобрать подходящее лечение, на фоне которого у него наблюдается положительная динамика со стороны РТПХ. Мальчика выписали домой. Чтобы улучшения сохранились на ближайшие три месяца (следующая госпитализация запланирована на февраль), ему необходимо принимать препараты «Рапамун» и «Вифенд». На лекарства необходимо 194 000 рублей. В рамках проекта «Лекарства на выписку» мы объявляем сбор средств для мальчика.

29.07.2016 Лечение Егора без перемен. У мальчика отрицательная динамика со стороны течения хронической РТПХ за счет прогрессирования поражения суставов, новых очагов на коже нет.

18.08.2015 Егора беспокоит хроническая РТПХ (кожная), отечность лица. На фоне проводимой терапии нет положительной динамики. Теперь Егора отправляют домой на перерыв в лечении, каждые три недели он будет приезжать в ФНКЦ.

22.12.2014 Состояние Егора тяжелое после проведенной ТГСК. Страдает сильной отечностью, с чем врачи и борются сейчас. Так же есть проблемы с иммунологическим поражением кожи, кишечника, слизистой

16.07.2013 Состояние Егора стабильное. Функция трансплантата стабильно хорошая. Мальчику проводится иммуносупрессивная терапия, тонизирующий массаж с акцентом на ноги.

24.06.2013 На данный момент у Егора есть кожная форма реакции «трансплантат против хозяина». Мальчик продолжает получать массивную иммунную терапию. Функция трансплантата стабильна.

Егор почти каждый вечер гуляет на улице, старается все время бегать своими ногами. Становится очень требовательным. Любит играть в посудку, готовить кушать, всем наливает чай и кормит. Потихоньку учится все больше разговаривать.

16.05.2013 Функция трансплантата хорошая, но все еще сохраняется кожная реакция «трансплантат против хозяина», от которой Егор лечится. Егорка хорошо ест, активен, чувствует себя хорошо, но гуляет по улице в основном в коляске — ноги пока что быстро устают. А еще он учится говорить новые слова и предложения и осваивает фразу «мне надо домой!»

17.04.2013 У Егора пока еще сохраняется реакция «трансплантат против хозяина», но гормональную терапию уже потихоньку отменяют. Кроме того, от физических нагрузок у мальчика устают ноги. Однако Егорка не унывает: гуляет и даже иногда подолгу бегает, изучает буквы, играет в лото с мамой.

19.03.2013 У Егора все еще наблюдается РТПХ (реакция «трансплантат против хозяина»), которая уже приняла хроническую форму. Сейчас малышу проводят иммуносупрессивную, профилактическую, сопроводительную и инфузионную терапию. В переливаниях компонентов крови Егор не нуждается. Мама Егора сейчас уехала домой немного передохнуть, но уже дома попала в больницу со старшим ребёнком, так что отдыха не получится. Егор в больнице с бабушкой, много рисует и смотрит мультики.

20.02.2013 Недавно Егор переболел острым бронхитом. К счастью, врачи быстро справились с забоелванием и сейчас Егор уже чувствует себя хорошо. Много играет, хотя быстро устаёт. Трансплантат функционирует хорошо.

16.01.2013 У Егора все стабильно, ещё есть проявления РТПХ (реакции «трансплантат против хозяина») в кожной форме, но лечение идёт с положительной динамикой. Егору проводят комплексную иммуносупрессивную терапию и гормональную терапию. У малыша наблюдаются проблемы с сосудами, в декабре было установлено,что у Егора тромбоз. Функция трансплантата удовлетворительная. Егор всё время находился в больнице с мамой, но недавно мама попросила докторов разрешения уехать домой. Вместо неё к Егору приехала бабушка, в ближайшее время она будет с мальчиком.

30.11.2012 У Егора прошло больше 100 дней после неродственной пересадки костного мозга. Егор чувствует себя хорошо, хотя у него сохраняется реакция «трансплантат против хозяина» в кожной форме. Врачи проводят ребёнку всю необходимую терапию. Функция трансплантата у Егора нормальная.

29.10.2012 Трансплантат у Егора работает, но преодолеть реакцию «трансплантат против хозяина» пока не удается. Из-за тяжелого лечения Егор капризничает.

29.09.2012 У Егора серьёзные проявления кожной реакции «трансплантат против хозяина». Врачи проводят соответствующую терапию. Кроме этого Егору проводят противовирусную и антибактериальную терапию. В настоящее время в переливаниях компонентов крови мальчик не нуждается.

25.07.2012 У Егора 27 день после трансплантации. На данный момент идёт процесс приживления трансплантата, проявлений теакции трансплантат против хозяина нет, у Егора появились инфекционные проблемы, поэтому мальчик принимал антибиотики, в настоящее время Егорке проводят иммуносупрессивную терапию. Мальчик кушает, переливания пока не нужны.

19.07.2012 Мы закрываем сбор средств на Егора, сегодня «Русская медная компания» пожертвовала всю необходимую сумму, спасибо!

04.07.2012 У Егора рецидив лейкоза, в феврале 2012 года он поступил на лечение в Центр детской гематологии. Тогда же стало ясно, что без трансплантации костного мозга теперь не обойтись. Егору начали проводить химиотерапию, был запущен поиск неродственного донора.

Перед тем как начать поиск и активацию донора для Егора, немецкий регистр доноров костного мозга Стефана Морша выставил нам счет на 16 588 евро. К счастью, благодаря нашему постоянному сотрудничеству поиск был запущен, и донор найден без оплаты счета. Это стало возможным благодаря вам, вашей постоянной помощи. Благодаря вашим пожертвованиям мы можем гарантировать оплату счетов, и нам верят. А главное, помощь приходит вовремя и ко всем, кому она нужна. Для Егора донор тоже был найден, и 21 июня трансплантация состоялась, врачи, и мы вместе с ними, ждут приживления трансплантата.

А регистр доноров ждет оплаты счета — у фонда образовался долг. Поэтому мы открываем сбор средств на оплату поиска и активации неродственного донора для Егора Столярова в рамках проекта «Поиск и активация донора костного мозга». Нам нужно собрать 16 588 евро или 695 000 рублей.

21.06.2012 Сегодня у Егора состоится трансплантация костного мозга.

17.05.2012 Егор переведен на дневной стационар. Мальчик чувствует себя нормально, и врачи готовят его к трансплантации костного мозга. Пересадку от неродственного донора планируется провести в конце июня.

06.04.2012 В феврале у Егора обнаружили рецидив заболевания. Теперь он лечится в отделении онкогематологии в Центре детской гематологии (ФНКЦ ДГОИ). В связи с местным рецидивом болезни мальчику проведена операция. Сейчас Егор борется с инфекцией, очень нуждается в переливаниях крови. В настоящий момент мама вынуждена была уехать домой на некоторое время, с Егором в больнице бабушка и от этого мальчик грустит. Но благодаря наличию в больнице интернета, он каждый день общается с родителями по Скайпу.

05.03.2011 Егорка в феврале приезжал на поддерживающую терапию. В Москве заболел бронхитом, но врачи быстро взяли заболевание под контроль и мальчика вскоре отпустили домой. Всё хорошо.

25.01.2011 Егорку врачи отпустили домой! Cамочувствие хорошее, мальчик в ремиссии. Каждые 6 недель Егор будет приезжать на проверки.

06.08.2010 Егор продолжает получать низкодозную химиотерапию. Недавно у мальчика снова появились небольшие инфекционные проблемы, и врачи начали проводить лечение антибиотиками. Но в целом Егор чувствует себя хорошо, поэтому проходит лечение амбулаторно. Переливания тромбоцитов и эритроцитной массы не нужны.

01.07.2010 Егор получает по плану низкодозную химиотерапию, он заболел бронхитом и получает антибиотики. Мальчик нуждается в переливаниях эритроцитной массы.

10.05.2010 Егор закончил первый курс химиотерапии, организм ослаблен. Скоро ему понадобятся переливания крови.

Диагноз острый лимфобластный лейкоз был поставлен Егору в три месяца. Он растёт очень спокойным мальчиком, из игрушек ему пока доступны только погремушки, а в больнице у него появилась новая забава –– играть с бутылочками из-под лекарств. Егор лечится в РДКБ уже 5 месяцев. За это время было проведено несколько блоков химиотерапии. Егору нужны переливания тромбоцитов и эритроцитной массы.