26.08.2011 В конце августа Ваня ездил в Германию на проверку. Анализы подтверждают, что у юноши сильно понизились показатели онкомаркеров (это хорошо). Ваня строит планы на продолжение обучения и договорился о занятих плаванием, так как завремя лечения у него ослабли ноги.

22.07.2011 Ваня прошел высокодозную химиотерапию перед трансплантицией, в мае состоялась ауто-ТКМ (трансплантация костного мозга), домой Ваня вернулся 5 июня. Уже 5 июля он снова был на консультации в Германии. После обследований врачи сказали,что опухоль не живая, но метастазы еще сохраняются. На обследования Ваня будет ездить каждые 6 недель. Сейчас Ваня дома, с настроением все в порядке, встречается с друзьями. Мечтает поехать на море.

13.04.2011 Ваня в Москве –– вернулся продлить визу. В конце недели он снова вылетает в Германию. Там юноше проведут курс высокодозной химиотерапии. Затем по плану Ваню ожидает аутотрансплантация костного мозга и операция.

09.03.2011 Со слов мамы, Ване уже провели 1 курс химиотерапии. Юношу готовят к аутологичной трансплантации костного мозга. Сегодня Ване исполнилось 23. На день рождения он получил в подарок модные темные очки.

28.02.2011 Вот уже месяц Ваня находится в Университетской клинике Фрайбурга. После многочисленных обследований был составлен план лечения. Сейчас Ваня готовится к аутологичной трансплантации костного мозга. После этого врачи планируют провести операцию и курс облучения.

19.01.2011 Деньги за лечение Вани переведены в клинику в Германии. Сам Ваня пока ещё в Москве –– вылет пришлось ненадолго отложить по техническим причинам.

13.01.2011 17ого января Ваня улетает в Германию на консультацию. Врачи в немецкой клинике будут определять дальнейшую тактику лечения, решать вопрос о необходимости проведения химиотерапии, сроках проведения операции и других необходимых Ване процедур. Ваня чувствует себя хорошо, наизусть знает все свои назначения и с нетерпением ждет отъезда.

03.12.2010 У Вани Мизина саркома Юинга крестца. Он прошел лечение лучевой и химиотерапией в РОНЦ им. Н.Н. Блохина, но опухоль снова стала расти. Ване необходима операция. Провести её берутся врачи в Германи. Стомость лечения составляет 30 000 евро. Мы объявляем сбор средств для Вани Мизина.





Оказанная помощь

16.01.2011 По данным на 12.01.2011 на лечение Вани Мизина на счет Фонда поступило 1 530 915 руб. 52 коп. Излишек средств будет потрачен на предстоящую Ване терапию, так как счет из клиники превысил запланированную сумму.



21.12.2010 По данным о поступлениях на счет Фонда на 13.12.2010 на лечение Ивана Мизина поступило 147 000 рублей.

ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОЖЕРТВОВАНИЯХ НА СЧЕТ ФОНДА НА ЛЕЧЕНИЕ ИВАНА МИЗИНА