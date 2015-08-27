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Амина Золоева

Сбор завершен
Диагнозапластическая анемия
Городг. Владикавказ
Возраст19 лет
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Ход лечения

11.11.2015

В октябре Амину выписали домой, у нее все хорошо, скоро приедет на первую проверку. После стольких лет выписка из больницы — огромная радость для всех!

23.09.2015

У Амины наблюдается положительная динамика на фоне еженедельных введений «Энплейта». Признаков РТПХ нет, однако недостаточная функция донорского костного мозга остается.

27.08.2015

У Амины все без изменений, по-прежнему сохраняется гипофункция трансплантата. Врачам хочется отпустить девочку домой, но из-за низких показателей тромбоцитов пока это невозможно.

Весь ход лечения

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