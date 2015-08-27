Ход лечения
11.11.2015
В октябре Амину выписали домой, у нее все хорошо, скоро приедет на первую проверку. После стольких лет выписка из больницы — огромная радость для всех!
23.09.2015
У Амины наблюдается положительная динамика на фоне еженедельных введений «Энплейта». Признаков РТПХ нет, однако недостаточная функция донорского костного мозга остается.
27.08.2015
У Амины все без изменений, по-прежнему сохраняется гипофункция трансплантата. Врачам хочется отпустить девочку домой, но из-за низких показателей тромбоцитов пока это невозможно.