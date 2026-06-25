По результатам МРТ головного мозга, у мальчика выявлено образование хиазмально-селлярной области, которое необходимо удалить. Операцию могут провести в Национальном медицинском исследовательском институте нейрохирургии. Но лечение для иностранцев (Абдулахад приехал из Таджикистана) там платное. Операция стоит 774 700 рублей.

Вся сумма была собрана благодаря благотворительному забегу Legal Run 2026. Спасибо!