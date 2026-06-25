Сбор завершен
|Диагноз
|Объемное образование хиазмально-селлярной области
|Город
|село Сафедорон, Таджикистан
|Возраст
|13 лет
Ход лечения
25.06.2026
По результатам МРТ головного мозга, у мальчика выявлено образование хиазмально-селлярной области, которое необходимо удалить. Операцию могут провести в Национальном медицинском исследовательском институте нейрохирургии. Но лечение для иностранцев (Абдулахад приехал из Таджикистана) там платное. Операция стоит 774 700 рублей.
Вся сумма была собрана благодаря благотворительному забегу Legal Run 2026. Спасибо!
Ваша помощь Абдулахаду
29.06.26
|Участники забега Legal Run 2026
|774 700 ₽