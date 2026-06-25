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Абдулахад Химатзода

Сбор завершен
ДиагнозОбъемное образование хиазмально-селлярной области
Городсело Сафедорон, Таджикистан
Возраст13 лет
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Абдулахаду предстоит операция в Национальном медицинском исследовательском институте нейрохирургии.

Ход лечения

25.06.2026

По результатам МРТ головного мозга, у мальчика выявлено образование хиазмально-селлярной области, которое необходимо удалить. Операцию могут провести в Национальном медицинском исследовательском институте нейрохирургии. Но лечение для иностранцев (Абдулахад приехал из Таджикистана) там платное. Операция стоит 774 700 рублей.

Вся сумма была собрана благодаря благотворительному забегу Legal Run 2026. Спасибо!

Ваша помощь Абдулахаду

29.06.26
Участники забега Legal Run 2026774 700 ₽
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