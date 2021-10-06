На обследовании у Абдулбори выявили опухоль головного мозга. Ему требуется микрохирургическая операция по ее удалению.
Ход лечения
11.10.2021
Абдулбори прооперирован, выписан. По заключению врачей, опухоль доброкачественная (пилоидная астроцитома), так что дополнительное лечение сейчас не нужно, только проверки.
06.10.2021
У Абдулбори диагностировали объемное образование червя мозжечка и четвертого желудочка. Мальчик приехал на лечение в Москву из маленького города в Узбекистане. Врачи Центра нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко готовы провести микрохирургическое удаление опухоли. Но все лечение в клинике для мальчика платное, так как он иностранный гражданин. Надо собрать 450 000 рублей.