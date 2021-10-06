У Абдулбори диагностировали объемное образование червя мозжечка и четвертого желудочка. Мальчик приехал на лечение в Москву из маленького города в Узбекистане. Врачи Центра нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко готовы провести микрохирургическое удаление опухоли. Но все лечение в клинике для мальчика платное, так как он иностранный гражданин. Надо собрать 450 000 рублей.