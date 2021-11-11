|Диагноз
|Лимфома Ходжкина
|Город
|пос. Правдинский (Калининградская обл.)
|Возраст
|18 лет
Ход лечения
04.02.2022
Аделаида восстановилась после аутотрансплантации, получает лучевую терапию, чувствует себя нормально.
20.12.2021
1 декабря девочке провели аутотрансплантацию. Сейчас все достаточно неплохо, температура нормальная, от переливания тромбоцитов решено воздержаться.
11.11.2021
Аделаида вышла в ремиссию и готовится к аутотрансплантации. Но чтобы закрепить полученный результат, ей нужно пройти очередной курс лечения противоопухолевым препаратом «Адцетрис». Стоимость лекарства 376 850 рублей.
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