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Аделаида Суюнова

Сбор завершен
ДиагнозЛимфома Ходжкина
Городпос. Правдинский (Калининградская обл.)
Возраст18 лет
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У Аделаиды рецидив лимфомы Ходжкина. Терапия противоопухолевым препаратом «Адцетрис» помогла достичь ремиссии. Теперь результат нужно закрепить.

Ход лечения

04.02.2022

Аделаида восстановилась после аутотрансплантации, получает лучевую терапию, чувствует себя нормально.

20.12.2021

1 декабря девочке провели аутотрансплантацию. Сейчас все достаточно неплохо, температура нормальная, от переливания тромбоцитов решено воздержаться.

11.11.2021

Аделаида вышла в ремиссию и готовится к аутотрансплантации. Но чтобы закрепить полученный результат, ей нужно пройти очередной курс лечения противоопухолевым препаратом «Адцетрис». Стоимость лекарства 376 850 рублей.

Весь ход лечения

Ваша помощь Аделаиде

26.11.21
2 000 ₽
26.11.21
100 ₽
26.11.21
500 ₽
26.11.21
100 ₽
27.11.21
43 999 ₽
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