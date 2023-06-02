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Адам Гаджимурадов

Сбор завершен
ДиагнозТ-лимфобластная лимфома
ГородМахачкала
Возраст8 лет
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В 2019 году Адам прошел лечение от лимфомы, но в 2022 возникла вторичная опухоль. Требуется иммунотерапия.

Ход лечения

18.10.2023

Состояние стабильное, Адам продолжает терапия в плановом режиме. В сентябре было два введения «Опдиво», в октябре пока одно, запланированы дальнейшие введения.

15.09.2023

Иммунотерапия продолжается, все планово, контрольные обследования запланированы на начало ноября.

25.08.2023

Адам в стационаре кратковременного лечения, продолжает терапию. Самочувствие неплохое, кашель прошел, отменены антибиотики.

Весь ход лечения

Ваша помощь Адаму

02.06.23
200 ₽
02.06.23
10 ₽
02.06.23
200 ₽
02.06.23
200 ₽
02.06.23
В***н300 ₽
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