Ход лечения
18.10.2023
Состояние стабильное, Адам продолжает терапия в плановом режиме. В сентябре было два введения «Опдиво», в октябре пока одно, запланированы дальнейшие введения.
15.09.2023
Иммунотерапия продолжается, все планово, контрольные обследования запланированы на начало ноября.
25.08.2023
Адам в стационаре кратковременного лечения, продолжает терапию. Самочувствие неплохое, кашель прошел, отменены антибиотики.
Ваша помощь Адаму
02.06.23
|200 ₽
02.06.23
|10 ₽
02.06.23
|200 ₽
02.06.23
|200 ₽
02.06.23
|В***н
|300 ₽