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Аделина Абдужамалова

Сбор завершен
ДиагнозТалассемия
ГородКотовск
Возраст5 лет
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У Аделины талассемия — врожденная болезнь крови. Девочке предстоит трансплантация костного мозга.

Ход лечения

20.06.2023

Аделина пока выписана, будет принимать лекарства. «Джакави» переносится хорошо. Она вернется на трансплантацию к сентябрю.

09.06.2023

Аделина продолжает подготовку к пересадке костного мозга. При ее диагнозе во время долгосрочного подготовительного периода необходима терапия препаратом «Джакави». Стоимость двух упаковок лекарства в нужной дозировке 383 880 рублей.

05.06.2023

Когда Аделине было два месяца, ей поставили диагноз талассемия. И с тех пор каждые три-четыре недели она ложится в больницу на переливание крови. Единственный способ справиться с болезнью — пересадка костного мозга. Донор уже найден. Но чтобы избежать осложнений после, девочке потребуется терапия стоимостью 2 511 690 рублей. Мы просим вас помочь Аделине и, возможно, другим ребятам справиться с болезнью.

Ваша помощь Аделине

14.06.23
М********в В.1 000 ₽
14.06.23
П*********а Ю.300 ₽
14.06.23
Ч****в А.800 ₽
14.06.23
С****а О.800 ₽
14.06.23
Г******а25 000 ₽
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