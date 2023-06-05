Когда Аделине было два месяца, ей поставили диагноз талассемия. И с тех пор каждые три-четыре недели она ложится в больницу на переливание крови. Единственный способ справиться с болезнью — пересадка костного мозга. Донор уже найден. Но чтобы избежать осложнений после, девочке потребуется терапия стоимостью 2 511 690 рублей. Мы просим вас помочь Аделине и, возможно, другим ребятам справиться с болезнью.