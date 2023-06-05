Ход лечения
20.06.2023
Аделина пока выписана, будет принимать лекарства. «Джакави» переносится хорошо. Она вернется на трансплантацию к сентябрю.
09.06.2023
Аделина продолжает подготовку к пересадке костного мозга. При ее диагнозе во время долгосрочного подготовительного периода необходима терапия препаратом «Джакави». Стоимость двух упаковок лекарства в нужной дозировке 383 880 рублей.
05.06.2023
Когда Аделине было два месяца, ей поставили диагноз талассемия. И с тех пор каждые три-четыре недели она ложится в больницу на переливание крови. Единственный способ справиться с болезнью — пересадка костного мозга. Донор уже найден. Но чтобы избежать осложнений после, девочке потребуется терапия стоимостью 2 511 690 рублей. Мы просим вас помочь Аделине и, возможно, другим ребятам справиться с болезнью.
Ваша помощь Аделине
|М********в В.
|1 000 ₽
|П*********а Ю.
|300 ₽
|Ч****в А.
|800 ₽
|С****а О.
|800 ₽
|Г******а
|25 000 ₽