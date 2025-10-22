У девочки четыре года назад диагностировали острый лимфобластный лейкоз. Тогда она смогла выйти в ремиссию, но потом случился рецидив, за которым последовала трансплантация костного мозга. Все было неплохо, девочка даже справилась с РТПХ, но, к сожалению, у нее развился вторичный иммунодефицит. Поэтому сейчас Агнии требуется «Иммуноглобулин Сигардис». Этот же препарат необходим и другим детям, которые проходят лечение в Московском областном онкологическом диспансере. Общая стоимость лекарства — 775 000 рублей. Мы просим вас о помощи!