благотворительный фонд

Агния Дюрягина

775 000 ₽774 500 ₽ осталось собрать
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
Городсело Костенки (Воронежская область)
Возраст5 лет
У Агнии сложный ход болезни, сейчас она борется со вторичным иммунодефицитом.

Ход лечения

22.10.2025

У девочки четыре года назад диагностировали острый лимфобластный лейкоз. Тогда она смогла выйти в ремиссию, но потом случился рецидив, за которым последовала трансплантация костного мозга. Все было неплохо, девочка даже справилась с РТПХ, но, к сожалению, у нее развился вторичный иммунодефицит. Поэтому сейчас Агнии требуется «Иммуноглобулин Сигардис». Этот же препарат необходим и другим детям, которые проходят лечение в Московском областном онкологическом диспансере. Общая стоимость лекарства — 775 000 рублей. Мы просим вас о помощи!

Ваша помощь Агнии

23.10.25
500 ₽
Все пожертвования

