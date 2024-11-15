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Айнур Аккаева

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473 000 ₽472 300 ₽ осталось собрать
ДиагнозОпухоль спинного мозга
ГородАшхабад (Туркмения)
Возраст4 года
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У Айнуры рецидив опухоли спинного мозга. Нужна микрохирургическая операция по ее удалению.

Ход лечения

15.11.2024

Когда полтора года назад у девочки начались проблемы с ногами, родители обратились к врачу. МРТ головного и спинного мозга выявило образование в шейно-грудном отделении позвоночника. Тогда в Центре нейрохирургии им. Бурденко опухоль удалили, родители смогли сами оплатить лечение. Однако, неделю назад врачи диагностировали у Айнур рецидив. Девочке снова нужна операция в Центре, где лечение для иностранных граждан платное. Поэтому семья обратилась в фонд. Нужно собрать 473 000 рублей.

Ваша помощь Айнур

15.11.24
200 ₽
15.11.24
300 ₽
15.11.24
200 ₽
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