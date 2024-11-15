Когда полтора года назад у девочки начались проблемы с ногами, родители обратились к врачу. МРТ головного и спинного мозга выявило образование в шейно-грудном отделении позвоночника. Тогда в Центре нейрохирургии им. Бурденко опухоль удалили, родители смогли сами оплатить лечение. Однако, неделю назад врачи диагностировали у Айнур рецидив. Девочке снова нужна операция в Центре, где лечение для иностранных граждан платное. Поэтому семья обратилась в фонд. Нужно собрать 473 000 рублей.