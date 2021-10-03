|Диагноз
|Анапластическая купноклеточная лимфома
|Город
|п. имени Жданова (Респ. Дагестан)
|Возраст
|10 лет
Ход лечения
25.10.2021
Айша неплохо себя чувствует, по основному заболеванию сохранна. Она выписывается из стационара и будет принимать «Ксалкори» дома. Маме даны консультации по поводу льготного получения препарата по месту жительства.
04.10.2021
Средства на лечение Айши были собраны благодаря благотворительному шахматному турниру Legal Chess 2021. Спасибо!
Айша восстанавливается после блока химиотерапии, получает «Ксалкори» и лекарства для борьбы с тошнотой.
03.10.2021
В январе 2021 Айша ударилась ногой, после чего стала сильно хромать. Обследование выявило объемное образование, биопсия подтвердила неходжкинскую лимфому. Сейчас Айша проходит химиотерапию в Центре детской гематологии им. Дмитрия Рогачева. Для проведения очередного блока девочка нуждается в противоопухолевом препарате «Ксалкори», которое обойдется в 250 000 рублей. Именно это лекарство эффективно при том молекулярном варианте опухоли, который обнаружен у девочки.
Ваша помощь Айше
|Участники III благотворительного шахматного турнира Legal Chess 2021
|250 000 ₽