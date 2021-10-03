В январе 2021 Айша ударилась ногой, после чего стала сильно хромать. Обследование выявило объемное образование, биопсия подтвердила неходжкинскую лимфому. Сейчас Айша проходит химиотерапию в Центре детской гематологии им. Дмитрия Рогачева. Для проведения очередного блока девочка нуждается в противоопухолевом препарате «Ксалкори», которое обойдется в 250 000 рублей. Именно это лекарство эффективно при том молекулярном варианте опухоли, который обнаружен у девочки.