Сбор завершен
|Диагноз
|Первичный иммунодефицит
|Город
|ст. Сторожевая (Респ. Карачаево-Черкесия)
|Возраст
|3 года
Ход лечения
18.03.2022
Аиша наконец-то выписана, едет домой.
25.10.2021
Трансплантат функционирует удовлетворительно, состояние стабильное. Аиша переводится в стационар кратковременного лечения.
21.09.2021
Мы закрываем сбор средств на лечение Аиши. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!
Аиша в стабильном состоянии, с инфекционными осложнениями стало получше, остается победить РТПХ.
Ваша помощь Аише
20.09.21
|300 ₽
20.09.21
|S*******o E.
|1 500 ₽
21.09.21
|1 000 ₽
21.09.21
|200 000 ₽
21.09.21
|2 000 ₽