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Аиша Кипкеева

Сбор завершен
ДиагнозПервичный иммунодефицит
Городст. Сторожевая (Респ. Карачаево-Черкесия)
Возраст3 года
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Аише нужно справиться с реакцией «трансплантат против хозяина». В этом ей должна помочь терапия препаратом «Джакави».

Ход лечения

18.03.2022

Аиша наконец-то выписана, едет домой.

25.10.2021

Трансплантат функционирует удовлетворительно, состояние стабильное. Аиша переводится в стационар кратковременного лечения.

21.09.2021

Мы закрываем сбор средств на лечение Аиши. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Аиша в стабильном состоянии, с инфекционными осложнениями стало получше, остается победить РТПХ.

Весь ход лечения

Ваша помощь Аише

20.09.21
300 ₽
20.09.21
S*******o E.1 500 ₽
21.09.21
1 000 ₽
21.09.21
200 000 ₽
21.09.21
2 000 ₽
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