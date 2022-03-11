Сбор завершен
|Диагноз
|Лимфома Беркитта (В-клеточная неходжкинская лимфома)
|Город
|Москва
|Возраст
|6 лет
Ход лечения
12.04.2022
Айшат восстановилась после аутотрансплантации и вернулась в Московский областной онкологический диспансер.
11.03.2022
Около двух недель назад у Айшат состоялась пересадка костного мозга, к которой она долго шла. На фоне очень слабого иммунитета у девочки возникла грибковая инфекция, для лечения которой нужен препарат «Микамин» стоимостью 364 457 рублей. В этом же лекарстве нуждаются и другие дети в отделении.
Ваша помощь Айшат
14.03.22
|М*****в
|1 000 ₽
14.03.22
|10 ₽
14.03.22
|200 ₽
14.03.22
|Т*******в
|1 000 ₽
14.03.22
|P*******N A.
|287 000 ₽