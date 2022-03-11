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Айшат Шахбанова

Сбор завершен
ДиагнозЛимфома Беркитта (В-клеточная неходжкинская лимфома)
ГородМосква
Возраст6 лет
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У Айшат лимфома Беркитта, девочка лечится в Российской детской клинической больнице.

Ход лечения

12.04.2022

Айшат восстановилась после аутотрансплантации и вернулась в Московский областной онкологический диспансер.

11.03.2022

Около двух недель назад у Айшат состоялась пересадка костного мозга, к которой она долго шла. На фоне очень слабого иммунитета у девочки возникла грибковая инфекция, для лечения которой нужен препарат «Микамин» стоимостью 364 457 рублей. В этом же лекарстве нуждаются и другие дети в отделении.

Ваша помощь Айшат

14.03.22
М*****в1 000 ₽
14.03.22
10 ₽
14.03.22
200 ₽
14.03.22
Т*******в1 000 ₽
14.03.22
P*******N A.287 000 ₽
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