Около двух недель назад у Айшат состоялась пересадка костного мозга, к которой она долго шла. На фоне очень слабого иммунитета у девочки возникла грибковая инфекция, для лечения которой нужен препарат «Микамин» стоимостью 364 457 рублей. В этом же лекарстве нуждаются и другие дети в отделении.