Айше нужна микрохирургическая операция по удалению опухоли головного мозга.
Ход лечения
11.10.2022
Айше прооперирована и выписана. После операции судорожных приступов не было. Диагноз, судя по результатам биопсии, диффузная астроцитома; это опухоль невысокой степени злокачественности.
28.09.2022
Однажды мама обратила внимание, что дочь вдруг ненадолго замирает. При обследовании врачи обнаружили у Айше опухоль в головном мозге. Родители отвезли дочь в Центр нейрохирургии им. Бурденко: ей предстоит сложная операция, которую не смогут сделать в Узбекистане. Лечение для иностранных граждан платное, нужно 664 000 рублей.