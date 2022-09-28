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Айше Саттарова

Сбор завершен
ДиагнозОпухоль головного мозга
ГородСамарканд (Узбекистан)
Возраст3 года
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Айше нужна микрохирургическая операция по удалению опухоли головного мозга.

Ход лечения

11.10.2022

Айше прооперирована и выписана. После операции судорожных приступов не было. Диагноз, судя по результатам биопсии, диффузная астроцитома; это опухоль невысокой степени злокачественности.

28.09.2022

Однажды мама обратила внимание, что дочь вдруг ненадолго замирает. При обследовании врачи обнаружили у Айше опухоль в головном мозге. Родители отвезли дочь в Центр нейрохирургии им. Бурденко: ей предстоит сложная операция, которую не смогут сделать в Узбекистане. Лечение для иностранных граждан платное, нужно 664 000 рублей.

Ваша помощь Айше

05.10.22
S*********A2 500 ₽
05.10.22
250 ₽
05.10.22
50 ₽
05.10.22
110 000 ₽
05.10.22
1 200 ₽
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