Однажды мама обратила внимание, что дочь вдруг ненадолго замирает. При обследовании врачи обнаружили у Айше опухоль в головном мозге. Родители отвезли дочь в Центр нейрохирургии им. Бурденко: ей предстоит сложная операция, которую не смогут сделать в Узбекистане. Лечение для иностранных граждан платное, нужно 664 000 рублей.