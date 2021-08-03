Сбор завершен
|Диагноз
|Острый миелобластный лейкоз
|Город
|с. Майма, Республика Алтай
|Возраст
|19 лет
Ход лечения
23.12.2021
Два месяца после трансплантации, ремиссия сохраняется. Альбина выписывается под наблюдение врачей в региональном медицинском учреждении.
15.11.2021
Трансплантат прижился, функционирует нормально, ведется наблюдение.
15.10.2021
Повторая трансплантация вместе с введением дополнительного клеточного препарата проведена два дня назад.
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03.08.21
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