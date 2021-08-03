У Альбины острый миелобластный лейкоз. После ТКМ, которая состоялась в прошлом октябре, некоторое время все было неплохо, но болезнь, к сожалению, все же вернулась.

Ход лечения 23.12.2021 Два месяца после трансплантации, ремиссия сохраняется. Альбина выписывается под наблюдение врачей в региональном медицинском учреждении. 15.11.2021 Трансплантат прижился, функционирует нормально, ведется наблюдение. 15.10.2021 Повторая трансплантация вместе с введением дополнительного клеточного препарата проведена два дня назад. Весь ход лечения