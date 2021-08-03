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Альбина Вяткина

Сбор завершен
ДиагнозОстрый миелобластный лейкоз
Городс. Майма, Республика Алтай
Возраст19 лет
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У Альбины острый миелобластный лейкоз. После ТКМ, которая состоялась в прошлом октябре, некоторое время все было неплохо, но болезнь, к сожалению, все же вернулась.

Ход лечения

23.12.2021

Два месяца после трансплантации, ремиссия сохраняется. Альбина выписывается под наблюдение врачей в региональном медицинском учреждении.

15.11.2021

Трансплантат прижился, функционирует нормально, ведется наблюдение.

15.10.2021

Повторая трансплантация вместе с введением дополнительного клеточного препарата проведена два дня назад.

Весь ход лечения

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03.08.21
100 ₽
03.08.21
Ш*******а А.2 000 ₽
03.08.21
8 000 ₽
03.08.21
700 ₽
03.08.21
118 137 ₽
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