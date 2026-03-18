У Алдын-Сай апластическая анемия, сверхтяжелая форма. Трансплантация костного мозга является единственным способом помочь девушке, так как болезнь плохо поддается лечению. Но к пересадке необходимо подготовиться. Уже несколько недель Алдын-Сай поддерживают переливания донорских гранулоцитов (мы все еще ищем доноров!). Кроме того, сейчас ей нужен противоопухолевый препарат «Дарзалекс», который стоит 177 993 рубля.