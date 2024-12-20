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Алена Череда

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1 080 000 ₽1 078 450 ₽ осталось собрать
ДиагнозБолезнь Ходжкина
ГородКоломна (Московская область)
Возраст15 лет
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У Алены лимфома Ходжкина, она проходит лечение в Центре имени Димы Рогачева.

Ход лечения

20.12.2024

Алена заболела в январе этого года. Первое время ее лечение шло непросто, химиотерапия сработала далеко не сразу. Но все-таки удалось достичь успеха. Месяц назад девочке провели аутотрансплантацию костного мозга, и теперь важно сохранить достигнутую ремиссию. И врачи решили, что с учетом особенностей случая Алены ей показана поддерживающая терапия дорогостоящим противоопухолевым препаратмм «Адцетрис». Стоимость нужного количества лекарства 1 080 000 рублей. Мы открываем сбор!

Ваша помощь Алене

20.12.24
1 550 ₽
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