Алена заболела в январе этого года. Первое время ее лечение шло непросто, химиотерапия сработала далеко не сразу. Но все-таки удалось достичь успеха. Месяц назад девочке провели аутотрансплантацию костного мозга, и теперь важно сохранить достигнутую ремиссию. И врачи решили, что с учетом особенностей случая Алены ей показана поддерживающая терапия дорогостоящим противоопухолевым препаратмм «Адцетрис». Стоимость нужного количества лекарства 1 080 000 рублей. Мы открываем сбор!