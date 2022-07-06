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Алена Карпунина

Сбор завершен
ДиагнозАнапластическая крупноклеточная лимфома
ГородВидное (Московская область)
Возраст14 лет
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У Алены анапластическая крупноклеточная лимфома. Девочка лечится в Российской детской клинической больнице.

Ход лечения

19.10.2022

Все неплохо, Алену выписывают домой (пока на время) в первых числах ноября.

22.09.2022

Алена неплохо восстановилась, ее перевели на амбуланс, будет проживать на съемной квартире.

24.08.2022

Сегодня Алене провели трансплантацию костного мозга от папы. Ждем приживления и восстановления.

Весь ход лечения

Ваша помощь Алене

06.07.22
С******о И.118 ₽
07.07.22
П****ь Е.2 000 ₽
07.07.22
500 ₽
07.07.22
Л***************а Е.100 ₽
07.07.22
К********й А.55 300 ₽
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