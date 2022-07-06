Сбор завершен
|Диагноз
|Анапластическая крупноклеточная лимфома
|Город
|Видное (Московская область)
|Возраст
|14 лет
Ход лечения
19.10.2022
Все неплохо, Алену выписывают домой (пока на время) в первых числах ноября.
22.09.2022
Алена неплохо восстановилась, ее перевели на амбуланс, будет проживать на съемной квартире.
24.08.2022
Сегодня Алене провели трансплантацию костного мозга от папы. Ждем приживления и восстановления.
Ваша помощь Алене
06.07.22
|С******о И.
|118 ₽
07.07.22
|П****ь Е.
|2 000 ₽
07.07.22
|500 ₽
07.07.22
|Л***************а Е.
|100 ₽
07.07.22
|К********й А.
|55 300 ₽