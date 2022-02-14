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Алена Куроптева

Сбор завершен
ДиагнозКраниофарингиома
Городп. Котлас (Архангельская обл.)
Возраст10 лет
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У Алены доброкачественная опухоль головного мозга. Сейчас девочке нужно пройти облучение на аппарате «Гамма-нож».

Ход лечения

16.02.2022

Мы закрываем сбор средств на Алену. Девочка приехала на радиохирургию на аппарате «Гамма-нож», но после дообследования врачи приняли решение сменить тактику лечения. Алена будет проходить лечение на другом аппарате, и на него сейчас есть государственная квота. Те средства, которые уже удалось собрать, будут потрачены на другого ребенка с такой же потребностью. Лечение Алены начнется 24 февраля.

14.02.2022

К сожалению, даже во время сложной двухэтапной операции опухоль не удалось удалить полностью: так неудачно она расположена. Врачи приняли решение провести радиохирургию на аппарате «Гамма-нож». Но на это лечение нет государственных квот, а его стоимость 200 000 рублей.

Ваша помощь Алене

16.02.22
Л****н1 200 ₽
16.02.22
Ш*******а А.2 000 ₽
16.02.22
Л*****в8 000 ₽
16.02.22
500 ₽
16.02.22
500 ₽
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