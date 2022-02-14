У Алены доброкачественная опухоль головного мозга. Сейчас девочке нужно пройти облучение на аппарате «Гамма-нож».
Ход лечения
16.02.2022
Мы закрываем сбор средств на Алену. Девочка приехала на радиохирургию на аппарате «Гамма-нож», но после дообследования врачи приняли решение сменить тактику лечения. Алена будет проходить лечение на другом аппарате, и на него сейчас есть государственная квота. Те средства, которые уже удалось собрать, будут потрачены на другого ребенка с такой же потребностью. Лечение Алены начнется 24 февраля.
14.02.2022
К сожалению, даже во время сложной двухэтапной операции опухоль не удалось удалить полностью: так неудачно она расположена. Врачи приняли решение провести радиохирургию на аппарате «Гамма-нож». Но на это лечение нет государственных квот, а его стоимость 200 000 рублей.