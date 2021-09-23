|Диагноз
|Острый лимфобластный лейкоз
|Город
|Буденновск (Ставропольский край)
|Возраст
|4 года
Ход лечения
22.11.2021
Этап лечения завершен, Алена летит домой. Надеемся, что дальше все будет хорошо.
18.10.2021
Алена в Москве, в Российской детской клинической больнице, проходит курс «Блинцито». Все планово.
24.09.2021
Мы закрываем сбор средств для Алены. Благодаря сюжету на Пятом канале на лечение девочки удалось собрать 4 025 588 рублей. Большое спасибо!
Алена недавно неудачно упала, получила сотрясение мозга, но врачи считают, что к началу октября все должно наладиться. И тогда начнется терапия «Блинцито».
Ваша помощь Алене
|5 000 ₽
|K****N I.
|1 000 ₽
|20 000 ₽
|500 ₽
|SMS-пожертвования на номер 6162
|4 025 588 ₽