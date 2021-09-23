Мы закрываем сбор средств для Алены. Благодаря сюжету на Пятом канале на лечение девочки удалось собрать 4 025 588 рублей. Большое спасибо!



Алена недавно неудачно упала, получила сотрясение мозга, но врачи считают, что к началу октября все должно наладиться. И тогда начнется терапия «Блинцито».