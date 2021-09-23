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Алена Малявина

Сбор завершен
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
ГородБуденновск (Ставропольский край)
Возраст4 года
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Первые симптомы недомогания появились у Алены весной. После тщательного обследования врачи поставили точный диагноз — острый лимфобластный лейкоз.

Ход лечения

22.11.2021

Этап лечения завершен, Алена летит домой. Надеемся, что дальше все будет хорошо.

18.10.2021

Алена в Москве, в Российской детской клинической больнице, проходит курс «Блинцито». Все планово.

24.09.2021

Мы закрываем сбор средств для Алены. Благодаря сюжету на Пятом канале на лечение девочки удалось собрать 4 025 588 рублей. Большое спасибо!

Алена недавно неудачно упала, получила сотрясение мозга, но врачи считают, что к началу октября все должно наладиться. И тогда начнется терапия «Блинцито».

Весь ход лечения

Ваша помощь Алене

23.09.21
5 000 ₽
24.09.21
K****N I.1 000 ₽
24.09.21
20 000 ₽
24.09.21
500 ₽
24.09.21
SMS-пожертвования на номер 61624 025 588 ₽
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