Сбор завершен
|Диагноз
|Миелодиспластический синдром
|Город
|с. Кижеватово (Пензенская область)
|Возраст
|8 лет
Ход лечения
31.10.2023
В связи с активизацией РТПХ усилена иммуносупрессивная терапия. Сегодня должна быть пункция для оценки статуса по основному заболеванию.
15.09.2023
Трансплантат функционирует, общее состояние неплохое, но, к сожалению, в анализах опять обнаружена минимальная остаточная болезнь.
20.08.2023
Полтора месяца после повторной трансплантации. Серьезных проблем нет, трансплантат функционирует удовлетворительно.
Ваша помощь Алеше
07.07.23
|К*****н Б.
|45 000 ₽
07.07.23
|10 ₽
07.07.23
|1 000 ₽
07.07.23
|ю******я м.
|200 000 ₽
07.07.23
|ю******я м.
|51 000 ₽