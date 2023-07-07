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Алеша Сарайкин

Сбор завершен
ДиагнозМиелодиспластический синдром
Городс. Кижеватово (Пензенская область)
Возраст8 лет
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Леша готовится к повторной трансплантации костного мозга.

Ход лечения

31.10.2023

В связи с активизацией РТПХ усилена иммуносупрессивная терапия. Сегодня должна быть пункция для оценки статуса по основному заболеванию.

15.09.2023

Трансплантат функционирует, общее состояние неплохое, но, к сожалению, в анализах опять обнаружена минимальная остаточная болезнь.

20.08.2023

Полтора месяца после повторной трансплантации. Серьезных проблем нет, трансплантат функционирует удовлетворительно.

Весь ход лечения

Ваша помощь Алеше

07.07.23
К*****н Б.45 000 ₽
07.07.23
10 ₽
07.07.23
1 000 ₽
07.07.23
ю******я м.200 000 ₽
07.07.23
ю******я м.51 000 ₽
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