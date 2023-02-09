После третьей трансплантации, конечно, у Али остаются осложнения: недостаточная функция трансплантата, РТПХ (сейчас в ремиссии), проблемы с легкими и желудочно-кишечным трактом. Но в целом все не так уж плохо: мальчик активен, у него нормальная температура. Только на обычное кормление пока не удается перейти.