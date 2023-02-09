Ход лечения
31.10.2023
После третьей трансплантации, конечно, у Али остаются осложнения: недостаточная функция трансплантата, РТПХ (сейчас в ремиссии), проблемы с легкими и желудочно-кишечным трактом. Но в целом все не так уж плохо: мальчик активен, у него нормальная температура. Только на обычное кормление пока не удается перейти.
22.09.2023
По РТПХ сейчас на лекарствах ремиссия. Есть проблемы с легкими, но в целом состояние стабильное. Али в стационаре кратковременного лечения.
15.08.2023
Все достаточно стабильно, мальчик получает иммуносупрессивную и противоинфекционную терапию, чувствует себя нормально.
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