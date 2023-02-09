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Али Мамедов

Сбор завершен
ДиагнозПервичный иммунодефицит
ГородАстрахань
Возраст4 года
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У Али осложнения после очередной трансплантации костного мозга. Мальчик лечится в Центре детской гематологии им. Дмитрия Рогачева.

Ход лечения

31.10.2023

После третьей трансплантации, конечно, у Али остаются осложнения: недостаточная функция трансплантата, РТПХ (сейчас в ремиссии), проблемы с легкими и желудочно-кишечным трактом. Но в целом все не так уж плохо: мальчик активен, у него нормальная температура. Только на обычное кормление пока не удается перейти.

22.09.2023

По РТПХ сейчас на лекарствах ремиссия. Есть проблемы с легкими, но в целом состояние стабильное. Али в стационаре кратковременного лечения.

15.08.2023

Все достаточно стабильно, мальчик получает иммуносупрессивную и противоинфекционную терапию, чувствует себя нормально.

Весь ход лечения

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