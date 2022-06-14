Спустя почти пять лет у Али случился рецидив опухоли головного мозга. Нужно повторно пройти лучевую терапию.
Ход лечения
03.07.2022
Средства собраны! Али прошел лечение на аппарате «Гамма-нож», выписался в удовлетворительном состоянии. Благодаря вам его лечение будет оплачено.
14.06.2022
Краниофарингиому у Али диагностировали, когда ему было два года. Мальчик перенес несколько операций по ее удалению, а также лучевую терапию. К сожалению, на недавнем ежегодном МРТ-исследовании врачи диагностировали рецидив. При таких, как у Али, расположении и размере опухоли, очень эффективна радиохирургия на аппарате «Гамма-нож». Но на это лечение нет государственных квот, а его стоимость 225 000 рублей.