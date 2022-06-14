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Али Запиров

Сбор завершен
ДиагнозКраниофарингиома
ГородБуденновск
Возраст14 лет
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Спустя почти пять лет у Али случился рецидив опухоли головного мозга. Нужно повторно пройти лучевую терапию.

Ход лечения

03.07.2022

Средства собраны! Али прошел лечение на аппарате «Гамма-нож», выписался в удовлетворительном состоянии. Благодаря вам его лечение будет оплачено.

14.06.2022

Краниофарингиому у Али диагностировали, когда ему было два года. Мальчик перенес несколько операций по ее удалению, а также лучевую терапию. К сожалению, на недавнем ежегодном МРТ-исследовании врачи диагностировали рецидив. При таких, как у Али, расположении и размере опухоли, очень эффективна радиохирургия на аппарате «Гамма-нож». Но на это лечение нет государственных квот, а его стоимость 225 000 рублей.

Ваша помощь Али

02.07.22
2 000 ₽
02.07.22
6 000 ₽
03.07.22
1 000 ₽
03.07.22
350 ₽
03.07.22
34 713 ₽
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