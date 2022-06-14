07.03.2023
Вчера дома, в Нальчике, умерла Алима Кодзоева. Ей было восемь лет.
Алима очень долго боролась с болезнью, почти три года. И даже в последние месяцы, уже после выписки на паллиатив, Алима иногда чувствовала себя хорошо, бывала в гостях у родных. Врачи и благотворители помогли подарить ей два года жизни, девочка и родители героически боролись, но, к сожалению, полностью победить опухоль оказалось невозможно.
Светлая память чудесной девочке. Сил близким.
16.12.2022
Алима выписывается. Переведена под опеку проекта «Качество жизни».
05.12.2022
Проведен консилиум по поводу вариантов дальнейшего лечения. Сейчас Алима заканчивает метрономную терапию.
31.10.2022
Лучевая терапия проведена, переносимость удовлетворительная.
03.10.2022
Обнаружено образование в бедренной кости; вероятно, это метастаз. Возможно проведение лучевой терапии для сдерживания роста опухоли.
02.09.2022
Уже девятый курс «Китруды», у Алины все достаточно стабильно, самочувствие нормальное, терапию надо продолжать.
22.07.2022
Девочка чувствует себя нормально, получает «Китруду» и будет получать еще до полугода. Затем предстоит контрольное обследование.
01.07.2022
Алиме нужно продолжать терапию иммунопрепаратом «Китруда». На следующий курс требуется одна упаковка лекарства стоимостью 170 476 рублей.
14.06.2022
Алима заболела два года назад. Тогда с болезнью вроде бы удалось справиться, но в начале этого года в ходе планового обследования выяснилось, что у девочки рецидив. Сейчас, чтобы победить болезнь, ей необходима терапия иммунопрепаратом «Китруда». Нужно купить лекарство на 170 476 рублей.