Вчера дома, в Нальчике, умерла Алима Кодзоева. Ей было восемь лет.

Алима очень долго боролась с болезнью, почти три года. И даже в последние месяцы, уже после выписки на паллиатив, Алима иногда чувствовала себя хорошо, бывала в гостях у родных. Врачи и благотворители помогли подарить ей два года жизни, девочка и родители героически боролись, но, к сожалению, полностью победить опухоль оказалось невозможно.

Светлая память чудесной девочке. Сил близким.