Аденому гипофиза у Алины диагностировали год назад. Тогда девушка перенесла операцию, опухоль частично удалили. Но не так давно у Алины вдруг сильно упало зрение на правом глазу: к сожалению, на обследовании был выявлен рост опухоли. Теперь девушке нужна лучевая терапия в Центре нейрохирургии им. Бурденко. Квоты на лечение закончились, а ждать в случае Алины нельзя. Стоимость лечения 399 000 рублей.