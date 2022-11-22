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Алина Худайбердиева

Сбор завершен
ДиагнозАденома гипофиза
ГородСтаврополь
Возраст22 года
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У Алины рецидив доброкачественной опухоли головного мозга. Девушке нужна лучевая терапия.

Ход лечения

26.12.2022

Лучевая терапия завершена, Алина выписана. Через полгода на контроль.

22.11.2022

Аденому гипофиза у Алины диагностировали год назад. Тогда девушка перенесла операцию, опухоль частично удалили. Но не так давно у Алины вдруг сильно упало зрение на правом глазу: к сожалению, на обследовании был выявлен рост опухоли. Теперь девушке нужна лучевая терапия в Центре нейрохирургии им. Бурденко. Квоты на лечение закончились, а ждать в случае Алины нельзя. Стоимость лечения 399 000 рублей.

Ваша помощь Алине

07.12.22
300 ₽
07.12.22
м*******в1 000 ₽
07.12.22
700 ₽
08.12.22
31 ₽
08.12.22
Б*******я1 316 ₽
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