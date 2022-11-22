У Алины рецидив доброкачественной опухоли головного мозга. Девушке нужна лучевая терапия.
Ход лечения
26.12.2022
Лучевая терапия завершена, Алина выписана. Через полгода на контроль.
22.11.2022
Аденому гипофиза у Алины диагностировали год назад. Тогда девушка перенесла операцию, опухоль частично удалили. Но не так давно у Алины вдруг сильно упало зрение на правом глазу: к сожалению, на обследовании был выявлен рост опухоли. Теперь девушке нужна лучевая терапия в Центре нейрохирургии им. Бурденко. Квоты на лечение закончились, а ждать в случае Алины нельзя. Стоимость лечения 399 000 рублей.