Из-за опухоли головного мозга Алина теряет зрение. Девочке нужна операция.
Ход лечения
10.12.2021
Алина прооперирована и выписана. Зрение улучшилось. Рекомендована консультация радиолога по поводу возможного дальнейшего лечения.
29.11.2021
У Алины стало резко падать зрение, родители обратились к врачам. После обследования была выявлена краниофарингиома — доброкачественная опухоль головного мозга. На лечение девочка приехала из Ташкента в Москву, в Институт нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко. Но в России за лечение Алины нужно платить, операция будет стоить 500000 рублей.