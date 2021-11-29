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Алина Лан

Сбор завершен
ДиагнозКраниофарингиома
ГородТашкент (Узбекистан)
Возраст12 лет
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Из-за опухоли головного мозга Алина теряет зрение. Девочке нужна операция.

Ход лечения

10.12.2021

Алина прооперирована и выписана. Зрение улучшилось. Рекомендована консультация радиолога по поводу возможного дальнейшего лечения.

29.11.2021

У Алины стало резко падать зрение, родители обратились к врачам. После обследования была выявлена краниофарингиома — доброкачественная опухоль головного мозга. На лечение девочка приехала из Ташкента в Москву, в Институт нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко. Но в России за лечение Алины нужно платить, операция будет стоить 500 000 рублей.

Ваша помощь Алине

05.12.21
1 000 ₽
05.12.21
с******в1 000 ₽
05.12.21
Б*******я10 000 ₽
05.12.21
П*******к Д.1 000 ₽
05.12.21
300 000 ₽
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