У Алины стало резко падать зрение, родители обратились к врачам. После обследования была выявлена краниофарингиома — доброкачественная опухоль головного мозга. На лечение девочка приехала из Ташкента в Москву, в Институт нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко. Но в России за лечение Алины нужно платить, операция будет стоить 500 000 рублей.