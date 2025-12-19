Алина заболела весной: в течение двух недель у девочки держалась температура. После обследования и анализов выяснилось, что у Алины лейкоз. Стали проводить стандартную «химию», но возникло осложнение — начал развиваться тромбоз. Врачи приняли решение поменять терапию и перейти на курсы иммунопрепарата «Блинцито». Алине нужно четыре флакона лекарства стоимостью 645 512 рублей.