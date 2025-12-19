Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами его использования

Алина Мендил

645 512 ₽644 312 ₽ осталось собрать
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
ГородМосква
Возраст2 года
Алина лечится в Центре им. Дмитрия Рогачева. Сейчас девочке нужен дорогостоящий иммунопрепарат.

Ход лечения

19.12.2025

Алина заболела весной: в течение двух недель у девочки держалась температура. После обследования и анализов выяснилось, что у Алины лейкоз. Стали проводить стандартную «химию», но возникло осложнение — начал развиваться тромбоз. Врачи приняли решение поменять терапию и перейти на курсы иммунопрепарата «Блинцито». Алине нужно четыре флакона лекарства стоимостью 645 512 рублей.

Ваша помощь Алине

19.12.25
500 ₽
19.12.25
300 ₽
19.12.25
300 ₽
19.12.25
100 ₽
