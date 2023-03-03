При такой опухоли, как у Алины, эффективен препарат «Ксалкори». Терапия предстоит длительная, девочке готов помочь фонд «Круг добра». Но процесс оформления и рассмотрения необходимых документов займет какое-то время, а лечение нужно начинать прямо сейчас. Пока требуется оплатить одну упаковку «Ксалкори», она стоит 232 354 рубля.