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Алина Стасевич

Сбор завершен
ДиагнозВоспалительная миофибробластическая опухоль
Город Волгоград
Возраст15 лет
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Месяц назад у Алины диагностировали воспалительную миофибробластическую опухоль.

Ход лечения

16.03.2023

Терапия начата, переносится в целом удовлетворительно. Алина выписана на амбулаторный этап лечения. «Ксалкори» нужно будет получать длительно, семья проконсультирована по поводу дальнейшего обеспечения препаратом.

03.03.2023

При такой опухоли, как у Алины, эффективен препарат «Ксалкори». Терапия предстоит длительная, девочке готов помочь фонд «Круг добра». Но процесс оформления и рассмотрения необходимых документов займет какое-то время, а лечение нужно начинать прямо сейчас. Пока требуется оплатить одну упаковку «Ксалкори», она стоит 232 354 рубля.

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