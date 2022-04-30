Ход лечения
10.11.2022
Из-за панкреатита было очень серьезное состояние, Алина даже побывала в реанимации. Сейчас ситуация стабильнее, но пока еще с этим осложнением надо бороться.
06.10.2022
По грибковой инфекции значительное улучшение после терапии, оплаченной фондом: стоматит наконец-то прошел. Но сейчас у Алины новая проблема: панкреатит.
16.08.2022
Алина продолжает получать противогрибковую терапию, оплаченную фондом. Самочувствие нормальное, беспокоит только тошнота.
Ваша помощь Алине
30.04.22
|1 000 ₽
30.04.22
|500 ₽
30.04.22
|1 200 ₽
30.04.22
|700 ₽
30.04.22
|И*****в Е.
|30 ₽