Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами его использования

благотворительный фонд

Помочь
Меню
En
Помочь фонду
Помочь детям

Алина Юлдошева

Сбор завершен
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
ГородБарнаул
Возраст17 лет
Поделиться:
В январе Алина заболела острым лимфобластным лейкозом и сейчас проходит лечение по месту жительства.

Ход лечения

10.11.2022

Из-за панкреатита было очень серьезное состояние, Алина даже побывала в реанимации. Сейчас ситуация стабильнее, но пока еще с этим осложнением надо бороться.

06.10.2022

По грибковой инфекции значительное улучшение после терапии, оплаченной фондом: стоматит наконец-то прошел. Но сейчас у Алины новая проблема: панкреатит.

16.08.2022

Алина продолжает получать противогрибковую терапию, оплаченную фондом. Самочувствие нормальное, беспокоит только тошнота.

Весь ход лечения

Ваша помощь Алине

30.04.22
1 000 ₽
30.04.22
500 ₽
30.04.22
1 200 ₽
30.04.22
700 ₽
30.04.22
И*****в Е.30 ₽
Все пожертвования

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxSafari