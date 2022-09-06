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Алина Воробьева

Сбор завершен
ДиагнозКрупноклеточная неходжкинская лимфома
Городд. Большое Шелепино (Тульская область)
Возраст4 года
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Алина с августа лечится в Российской детской клинической больнице от крупноклеточной неходжкинской лимфомы.

Ход лечения

01.02.2023

Со слов лечащего врача, девочка продолжает терапию по протоколу. Инфекционных очагов нет. Все планово. Проживает на амбулаторной квартире.

26.12.2022

Алина температурила, пришлось на время вернуться в стационар, но сейчас снова живет на квартире.

01.12.2022

Алина переведена на амбуланс, будет жить на квартире и продолжать лечение.

Весь ход лечения

Ваша помощь Алине

06.09.22
1 500 ₽
06.09.22
100 ₽
06.09.22
700 ₽
06.09.22
400 ₽
06.09.22
200 ₽
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