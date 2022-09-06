Сбор завершен
|Диагноз
|Крупноклеточная неходжкинская лимфома
|Город
|д. Большое Шелепино (Тульская область)
|Возраст
|4 года
Ход лечения
01.02.2023
Со слов лечащего врача, девочка продолжает терапию по протоколу. Инфекционных очагов нет. Все планово. Проживает на амбулаторной квартире.
26.12.2022
Алина температурила, пришлось на время вернуться в стационар, но сейчас снова живет на квартире.
01.12.2022
Алина переведена на амбуланс, будет жить на квартире и продолжать лечение.
Ваша помощь Алине
06.09.22
|1 500 ₽
06.09.22
|100 ₽
06.09.22
|700 ₽
06.09.22
|400 ₽
06.09.22
|200 ₽