Алиса проходила лечение в 2022 году. Сейчас болезнь неожиданно вернулась и теперь девочка готовится к пересадке костного мозга. Терапия начата, есть инфекционные осложнения, нужен противогрибковый препарат «Ворикоз». Он же требуется и другим детям в отделении. Всего надо собрать 248 200 рублей.