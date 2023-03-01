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Алиса Чуркина

Сбор завершен
ДиагнозВоспалительная миофибробластическая опухоль
ГородМиасс
Возраст7 лет
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У Алисы редкая опухоль, которую невозможно удалить. Девочке должна помочь противоопухолевая терапия.

Ход лечения

17.03.2023

Начата терапия «Ксалкори», подобрана и уточнена необходимая доза препарата. Алиса выписана на амбулаторный этап лечения, семья проконсультирована по поводу дальнейшего обеспечения лекарством.

01.03.2023

Препарат «Ксалкори» показывает очень хорошие результаты в лечении опухолей с такими же молекулярно-генетическими особенностями, как у Алисы. Терапия предстоит длительная, с ней девочке готов помочь фонд «Круг добра».  Но процесс оформления и рассмотрения всех необходимых документов займет какое-то время, а лечение Алисе нужно начинать прямо сейчас, потому что врачи опасаются ухудшения состояния девочки. На ближайшее время необходимо две упаковки «Ксалкори» стоимостью 464 708 рублей.

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