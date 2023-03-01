Препарат «Ксалкори» показывает очень хорошие результаты в лечении опухолей с такими же молекулярно-генетическими особенностями, как у Алисы. Терапия предстоит длительная, с ней девочке готов помочь фонд «Круг добра». Но процесс оформления и рассмотрения всех необходимых документов займет какое-то время, а лечение Алисе нужно начинать прямо сейчас, потому что врачи опасаются ухудшения состояния девочки. На ближайшее время необходимо две упаковки «Ксалкори» стоимостью 464 708 рублей.