Ход лечения
16.02.2023
Все хорошо и стабильно. Спасибо всем, кто помог Алисе и ее товарищам по больничному отделению!
09.01.2023
Все примерно так же: функция костного мозга пока недостаточна, но состояние стабильное, без инфекций и признаков РТПХ.
23.11.2022
Средства собраны, спасибо! Алиса в достаточно стабильном состоянии, без признаков инфекций и острой РТПХ, но пока еще донорский костный мозг функционирует слабовато.
Ваша помощь Алисе
23.11.22
|100 ₽
23.11.22
|200 ₽
23.11.22
|200 ₽
23.11.22
|200 ₽
23.11.22
|100 ₽