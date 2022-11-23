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Алиса Дерипаско

Сбор завершен
ДиагнозАпластическая анемия
ГородМосква
Возраст7 лет
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В июле 2022 года у Алисы состоялась трансплантация костного мозга в Морозовской ДГКБ.

Ход лечения

16.02.2023

Все хорошо и стабильно. Спасибо всем, кто помог Алисе и ее товарищам по больничному отделению!

09.01.2023

Все примерно так же: функция костного мозга пока недостаточна, но состояние стабильное, без инфекций и признаков РТПХ.

23.11.2022

Средства собраны, спасибо! Алиса в достаточно стабильном состоянии, без признаков инфекций и острой РТПХ, но пока еще донорский костный мозг функционирует слабовато.

Весь ход лечения

Ваша помощь Алисе

23.11.22
100 ₽
23.11.22
200 ₽
23.11.22
200 ₽
23.11.22
200 ₽
23.11.22
100 ₽
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