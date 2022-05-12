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Алиса Ипатова

Сбор завершен
ДиагнозЗлокачественная рабдоидная опухоль почки
ГородАпрелевка (Московская область)
Возраст2 года
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У маленькой Алисы — опухоль почки. С декабря девочка лечится в Центре детской гематологии им. Димы Рогачева.

Ход лечения

19.06.2022

Алиса выписана в стабильном состоянии для наблюдения по месту жительства. Планируется также реабилитация.

01.06.2022

Терапия с «Космегеном» получена в полном объеме, Алиса восстанавливается. Предстоят контрольные обследования и, если все будет хорошо, выписка ребенка.

12.05.2022

Состояние Алисы стабильное, терапию противоопухолевым средством «Космеген» нужно продолжать. В этом же лекарстве нуждаются сейчас и другие дети в отделении. Стоимость препаратов 173 400 рублей.

Весь ход лечения

Ваша помощь Алисе

13.05.22
З*******о Д.40 ₽
13.05.22
500 ₽
13.05.22
200 ₽
13.05.22
Д*****а А.1 000 ₽
13.05.22
К********й152 480 ₽
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