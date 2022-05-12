|Диагноз
|Злокачественная рабдоидная опухоль почки
|Город
|Апрелевка (Московская область)
|Возраст
|2 года
Ход лечения
19.06.2022
Алиса выписана в стабильном состоянии для наблюдения по месту жительства. Планируется также реабилитация.
01.06.2022
Терапия с «Космегеном» получена в полном объеме, Алиса восстанавливается. Предстоят контрольные обследования и, если все будет хорошо, выписка ребенка.
12.05.2022
Состояние Алисы стабильное, терапию противоопухолевым средством «Космеген» нужно продолжать. В этом же лекарстве нуждаются сейчас и другие дети в отделении. Стоимость препаратов 173 400 рублей.
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