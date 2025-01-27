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Алиса Лазарева

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408 000 ₽403 913 ₽ осталось собрать
ДиагнозКрупноклеточная неходжкинская лимфома
ГородБийск
Возраст4 года
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В середине лета Алиса перенесла трансплантацию костного мозга.

Ход лечения

27.01.2025

После ТКМ возникло множество осложнений, и лекарственную терапию девочка получает до сих пор. Основные препараты — противоопухолевый «Джакави» и иммуносупрессивный «Энтивио». Сейчас возникла необходимость в покупке «Энтивио», нужно собрать 408 000 рублей.

Ваша помощь Алисе

27.01.25
100 ₽
27.01.25
81 ₽
27.01.25
Д*******а С.20 ₽
27.01.25
3 550 ₽
27.01.25
226 ₽
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