После ТКМ возникло множество осложнений, и лекарственную терапию девочка получает до сих пор. Основные препараты — противоопухолевый «Джакави» и иммуносупрессивный «Энтивио». Сейчас возникла необходимость в покупке «Энтивио», нужно собрать 408 000 рублей.