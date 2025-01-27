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408 000 ₽403 913 ₽ осталось собрать
|Диагноз
|Крупноклеточная неходжкинская лимфома
|Город
|Бийск
|Возраст
|4 года
Ход лечения
27.01.2025
После ТКМ возникло множество осложнений, и лекарственную терапию девочка получает до сих пор. Основные препараты — противоопухолевый «Джакави» и иммуносупрессивный «Энтивио». Сейчас возникла необходимость в покупке «Энтивио», нужно собрать 408 000 рублей.
Ваша помощь Алисе
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