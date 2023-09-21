Ход лечения
27.10.2023
Начало второго курса «Атгама» было отложено из-за обострения инфекционных проблем. А когда эти проблемы разрешились, выяснилось, что анализы улучшились и, возможно, этот курс не потребуется. Решение о трансплантации на данный момент отменено.
28.09.2023
Летом Алсу получила терапию препаратом «Атгам», который эффективен при ее диагнозе. Но, увы, ответа на терапию нет. Поэтому надо продолжать принимать «Револейд» (и даже, видимо, с увеличением дозировки) и ждет, пока будет найден донор для трансплантации костного мозга.
21.09.2023
При апластической анемии костный мозг перестает производить достаточные количества всех основных видов клеток крови: эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов. Поэтому сейчас Алсу необходима терапия препаратом «Револейд», который стимулирует выработку тромбоцитов и улучшает результаты лечения при диагнозе девочки. В этом лекарстве нуждаются и другие дети. Стоимость нужного количества лекарства 122 141 рубль.
Ваша помощь Алсу
|100 ₽
|2 500 ₽
|Ш******в Д.
|3 000 ₽
|100 ₽
|500 ₽