Летом Алсу получила терапию препаратом «Атгам», который эффективен при ее диагнозе. Но, увы, ответа на терапию нет. Поэтому надо продолжать принимать «Револейд» (и даже, видимо, с увеличением дозировки) и ждет, пока будет найден донор для трансплантации костного мозга.