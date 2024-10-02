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699 390 ₽687 460 ₽ осталось собрать
|Диагноз
|Острый лимфобластный лейкоз
|Город
|Буйнакск
|Возраст
|3 года
Ход лечения
02.10.2024
В сентябре в сопровождении врача Амаль приехала в Центр детской гематологии им. Дмитрия Рогачева. В первую очередь необходимо избавиться от тяжелой грибковой инфекции легких. Девочке подобран противогрибковый препарат «Амбизом», несколько курсов стоят 699 390 рублей.
Ваша помощь Амали
02.10.24
|10 000 ₽
02.10.24
|Л***************а Е.
|150 ₽
02.10.24
|1 200 ₽
02.10.24
|С******в
|500 ₽
02.10.24
|30 ₽