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Амаль Джанаева

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699 390 ₽687 460 ₽ осталось собрать
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
ГородБуйнакск
Возраст3 года
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Амаль заболела в июне: долго держалась температура, увеличились лимфоузлы.

Ход лечения

02.10.2024

В сентябре в сопровождении врача Амаль приехала в Центр детской гематологии им. Дмитрия Рогачева. В первую очередь необходимо избавиться от тяжелой грибковой инфекции легких. Девочке подобран противогрибковый препарат «Амбизом», несколько курсов стоят 699 390 рублей.

Ваша помощь Амали

02.10.24
10 000 ₽
02.10.24
Л***************а Е.150 ₽
02.10.24
1 200 ₽
02.10.24
С******в500 ₽
02.10.24
30 ₽
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