В сентябре в сопровождении врача Амаль приехала в Центр детской гематологии им. Дмитрия Рогачева. В первую очередь необходимо избавиться от тяжелой грибковой инфекции легких. Девочке подобран противогрибковый препарат «Амбизом», несколько курсов стоят 699 390 рублей.