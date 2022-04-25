|Диагноз
|Острый лимфобластный лейкоз
|Город
|Горячий ключ (Краснодарский край)
|Возраст
|4 года
Ход лечения
19.05.2022
После курса «Блинцито» Амелия в полной ремиссии, выписана для дальнейшего наблюдения по месту жительства.
28.04.2022
Прерывать лечение от острого лимфобластного лейкоза нельзя, но и продолжать терапию по стандартному протоколу опасно — иммунитет может не справиться с инфекцией. Амелии необходима иммунотерапия современным препаратом «Блинцито». Семь флаконов лекарства стоят 1 129 646 рублей.
Если денег будет собрано больше, чем нужно Амелии, оставшиеся средства будут потрачены на оплату лечения других подопечных фонда.
25.04.2022
Амелия проходит курс иммунотерапии препаратом «Блинцито» (это лекарство ей назначено в качестве замены химиотерапии, которую нельзя продолжать из-за серьезных инфекционных осложнений) и получает «Крезембу». Противогрибковую терапию нужно продолжать.
Ваша помощь Амелии
|К*****в А.
|700 ₽
|200 ₽
|А******а Ю.
|700 ₽
|М.
|100 ₽
|Я******о Т.
|25 000 ₽