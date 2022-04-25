Прерывать лечение от острого лимфобластного лейкоза нельзя, но и продолжать терапию по стандартному протоколу опасно — иммунитет может не справиться с инфекцией. Амелии необходима иммунотерапия современным препаратом «Блинцито». Семь флаконов лекарства стоят 1 129 646 рублей.

Если денег будет собрано больше, чем нужно Амелии, оставшиеся средства будут потрачены на оплату лечения других подопечных фонда.