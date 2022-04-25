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Амелия Макаренко

Сбор завершен
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
ГородГорячий ключ (Краснодарский край)
Возраст4 года
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Амелия лечится от острого лимфобластного лейкоза, сейчас ей нужен дорогостоящий иммунопрепарат «Блинцито».

Ход лечения

19.05.2022

После курса «Блинцито» Амелия в полной ремиссии, выписана для дальнейшего наблюдения по месту жительства.

28.04.2022

Прерывать лечение от острого лимфобластного лейкоза нельзя, но и продолжать терапию по стандартному протоколу опасно — иммунитет может не справиться с инфекцией. Амелии необходима иммунотерапия современным препаратом «Блинцито». Семь флаконов лекарства стоят 1 129 646 рублей.

Если денег будет собрано больше, чем нужно Амелии, оставшиеся средства будут потрачены на оплату лечения других подопечных фонда.

25.04.2022

Амелия проходит курс иммунотерапии препаратом «Блинцито» (это лекарство ей назначено в качестве замены химиотерапии, которую нельзя продолжать из-за серьезных инфекционных осложнений) и получает «Крезембу». Противогрибковую терапию нужно продолжать.

Весь ход лечения

Ваша помощь Амелии

28.04.22
К*****в А.700 ₽
28.04.22
200 ₽
28.04.22
А******а Ю.700 ₽
28.04.22
М.100 ₽
28.04.22
Я******о Т.25 000 ₽
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