К сожалению, после обследования у девочки обнаружили адренокортикальный рак левого надпочечника. При этом редчайшем заболевании эффективна терапия противоопухолевым препаратом «Митотан». С марта девочка получает терапию этим лекарством, и лечение нужно продолжать. Стоимость четырех упаковок составляет 239 600 рублей. Мы просим вас помочь Амине.