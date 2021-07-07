31.08.2021
Вчера в отделении реанимации НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева умерла Амина Мусина.
У Амины уже давно была очень сложная ситуация. Грибковая инфекция не поддавалась никакому лечению, лейкоз тоже никак не хотел полностью отступить, клеточная терапия переносилась тяжело… Последние две недели девочка опять провела в реанимации, врачи делали все возможное, но даже этого оказалось недостаточно для спасения ребенка.
Амина болела три года. Она была старшей дочкой в большой семье, любила рисовать и хотела стать детским гематологом, чтобы спасать жизни.
Светлая память, сил близким.
31.07.2021
Сбор завершен! Большое спасибо за помощь.
Амина побывала в реанимации, так как в ходе лечения грибковой инфекции ей пришлось перенести операцию. Сейчас девочке лучше, она снова в отделении, но все еще требуется максимально интенсивная противогрибковая терапия.
07.07.2021
У Амины рецидив острого лимфобластного лейкоза. Несколько этапов лечения, включая трансплантацию костного мозга, уже позади, сейчас нужно избавиться от осложнений. Одно из осложнений — грибковая инфекция. Требуется новый противогрибковый препарат «Креземба» со способностью воздействовать на центральную нервную систему, куда инфекция, увы, тоже проникла. Лекарство стоит 516 000 рублей.
Ваша помощь Амине
|50 ₽
|500 ₽
|Б*********в Б.
|1 200 ₽
|600 ₽
|1 500 ₽