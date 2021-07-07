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Амина Мусина

Сбор завершен
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
ГородТюмень
Дата смерти30.08.2021
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31.08.2021

Вчера в отделении реанимации НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева умерла Амина Мусина.

У Амины уже давно была очень сложная ситуация. Грибковая инфекция не поддавалась никакому лечению, лейкоз тоже никак не хотел полностью отступить, клеточная терапия переносилась тяжело… Последние две недели девочка опять провела в реанимации, врачи делали все возможное, но даже этого оказалось недостаточно для спасения ребенка.

Амина болела три года. Она была старшей дочкой в большой семье, любила рисовать и хотела стать детским гематологом, чтобы спасать жизни.

Светлая память, сил близким.

31.07.2021

Сбор завершен! Большое спасибо за помощь.

Амина побывала в реанимации, так как в ходе лечения грибковой инфекции ей пришлось перенести операцию. Сейчас девочке лучше, она снова в отделении, но все еще требуется максимально интенсивная противогрибковая терапия.

07.07.2021

У Амины рецидив острого лимфобластного лейкоза. Несколько этапов лечения, включая трансплантацию костного мозга, уже позади, сейчас нужно избавиться от осложнений. Одно из осложнений — грибковая инфекция. Требуется новый противогрибковый препарат «Креземба» со способностью воздействовать на центральную нервную систему, куда инфекция, увы, тоже проникла. Лекарство стоит 516 000 рублей.

Ваша помощь Амине

30.07.21
50 ₽
30.07.21
500 ₽
30.07.21
Б*********в Б.1 200 ₽
30.07.21
600 ₽
31.07.21
1 500 ₽
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