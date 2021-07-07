Вчера в отделении реанимации НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева умерла Амина Мусина.

У Амины уже давно была очень сложная ситуация. Грибковая инфекция не поддавалась никакому лечению, лейкоз тоже никак не хотел полностью отступить, клеточная терапия переносилась тяжело… Последние две недели девочка опять провела в реанимации, врачи делали все возможное, но даже этого оказалось недостаточно для спасения ребенка.

Амина болела три года. Она была старшей дочкой в большой семье, любила рисовать и хотела стать детским гематологом, чтобы спасать жизни.

Светлая память, сил близким.