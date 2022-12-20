Ход лечения
31.10.2023
Полтора месяца после пересадки и клеточной терапии. Функция трансплантата удовлетворительная. Все плановые введения «Энтивио» проведены.
18.09.2023
Трансплантация проведена несколько дней назад. Андрей в стабильном состоянии, получает терапию для профилактики осложнений.
30.08.2023
Перед трансплантацией анализы снова ухудшились, появились опухолевые клетки, поэтому Андрей получил сокращенный курс препарата «Блинцито». Вновь достигнута полная ремиссия, продолжены предтрансплантационные обследования.
Ваша помощь Андрею
|5 000 ₽
|150 ₽
|С********в Д.
|1 200 ₽
|113 ₽
|113 300 ₽
Статьи об Андрее
Шансы на жизнь — три процента
Так говорили Андрею врачи в Новосибирске, когда отправляли его на лечение в Москву. Понимали, что перед ними взрослый и ответственный парень, поэтому ничего не скрывали. Но сильным людям тоже нужна помощь.