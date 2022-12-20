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Андрей Федулов

Сбор завершен
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
ГородНовосибирск
Возраст17 лет
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В апреле 2023 года у Андрея диагностировали ранний рецидив острого лимфобластного лейкоза. Необходима трансплантация костного мозга.

Ход лечения

31.10.2023

Полтора месяца после пересадки и клеточной терапии. Функция трансплантата удовлетворительная. Все плановые введения «Энтивио» проведены.

18.09.2023

Трансплантация проведена несколько дней назад. Андрей в стабильном состоянии, получает терапию для профилактики осложнений.

30.08.2023

Перед трансплантацией анализы снова ухудшились, появились опухолевые клетки, поэтому Андрей получил сокращенный курс препарата «Блинцито». Вновь достигнута полная ремиссия, продолжены предтрансплантационные обследования.

Весь ход лечения

Ваша помощь Андрею

29.07.23
5 000 ₽
29.07.23
150 ₽
29.07.23
С********в Д.1 200 ₽
29.07.23
113 ₽
29.07.23
113 300 ₽
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Статьи об Андрее

20.12.2022

Шансы на жизнь — три процента

Так говорили Андрею врачи в Новосибирске, когда отправляли его на лечение в Москву. Понимали, что перед ними взрослый и ответственный парень, поэтому ничего не скрывали. Но сильным людям тоже нужна помощь.

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