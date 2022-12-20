20.12.2022

Шансы на жизнь — три процента

Так говорили Андрею врачи в Новосибирске, когда отправляли его на лечение в Москву. Понимали, что перед ними взрослый и ответственный парень, поэтому ничего не скрывали. Но сильным людям тоже нужна помощь.