Диагноз Андрею поставили год назад: тогда у него увеличились лимфоузлы и начали беспокоить постоянные инфекционные заболевания. Выяснилось, что у мальчика серьезно нарушена функция иммунной системы. Сейчас врачи пытаются справиться с возникшей у Андрея тяжелой гемолитической анемией (разрушением клеток крови). Иммунопрепарат «Ацеллбия», доступный в клинике, к сожалению, в этом случае оказался неэффективен. Поэтому мальчику требуется его импортный аналог «Мабтера». Два флакона лекарства стоят 131 188 рублей.