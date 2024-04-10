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Андрей Костюнин

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131 188 ₽126 138 ₽ осталось собрать
ДиагнозИммунодефицит
ГородПенза
Возраст10 лет
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У Андрея первичный иммунодефицит. С февраля мальчик лечится в Центре имени Димы Рогачева.

Ход лечения

10.04.2024

Диагноз Андрею поставили год назад: тогда у него увеличились лимфоузлы и начали беспокоить постоянные инфекционные заболевания. Выяснилось, что у мальчика серьезно нарушена функция иммунной системы. Сейчас врачи пытаются справиться с возникшей у Андрея тяжелой гемолитической анемией (разрушением клеток крови). Иммунопрепарат «Ацеллбия», доступный в клинике, к сожалению, в этом случае оказался неэффективен. Поэтому мальчику требуется его импортный аналог «Мабтера». Два флакона лекарства стоят 131 188 рублей.

Ваша помощь Андрею

11.04.24
П*******а Н.3 500 ₽
11.04.24
50 ₽
11.04.24
Т***в700 ₽
11.04.24
400 ₽
11.04.24
300 ₽
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