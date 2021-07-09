Ход лечения
20.09.2021
Андрею проведена операция по удалению оставшихся метастатических очагов. Химиотерапия планово продолжена. Ухудшений нет.
17.08.2021
Андрей продолжает лечение. Обнаружено накопление жидкости рядом с эндопротезом, но, судя по микробиологическому исследованию, острой патологии нет. Запланировано переливание тромбоцитов.
20.07.2021
Сегодня Андрею проведена операция по удалению опухоли бедренной кости и установке эндопротеза.
Ваша помощь Андрею
09.07.21
|300 ₽
09.07.21
|К******о
|5 000 ₽
09.07.21
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09.07.21
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09.07.21
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