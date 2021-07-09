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Андрей Тян

Сбор завершен
ДиагнозОстеосаркома
ГородНовосибирск
Возраст12 лет
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Опухоль поразила ногу Андрея. Мальчику необходимо эндопротезирование.

Ход лечения

20.09.2021

Андрею проведена операция по удалению оставшихся метастатических очагов. Химиотерапия планово продолжена. Ухудшений нет.

17.08.2021

Андрей продолжает лечение. Обнаружено накопление жидкости рядом с эндопротезом, но, судя по микробиологическому исследованию, острой патологии нет. Запланировано переливание тромбоцитов.

20.07.2021

Сегодня Андрею проведена операция по удалению опухоли бедренной кости и установке эндопротеза.

Весь ход лечения

Ваша помощь Андрею

09.07.21
300 ₽
09.07.21
К******о5 000 ₽
09.07.21
Б******в Т.50 000 ₽
09.07.21
1 000 ₽
09.07.21
Л******** К.8 334 ₽
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