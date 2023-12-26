Ситуация пока не очень стабильная, нужно продолжать довольно интенсивное лечение. Среди прочих медикаментов, которые необходимы Ангелине, есть и препарат «Энтивио», который хорошо помогает при РТПХ (реакции «трансплантат против хозяина»). Курс стоит 104 000 рублей.