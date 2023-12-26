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104 000 ₽97 955 ₽ осталось собрать
|Диагноз
|Острый миелобластный лейкоз
|Город
|Кызыл
|Возраст
|11 лет
Ход лечения
26.12.2023
Ситуация пока не очень стабильная, нужно продолжать довольно интенсивное лечение. Среди прочих медикаментов, которые необходимы Ангелине, есть и препарат «Энтивио», который хорошо помогает при РТПХ (реакции «трансплантат против хозяина»). Курс стоит 104 000 рублей.
Ваша помощь Ангелине
26.12.23
|В*******й А.
|45 ₽
26.12.23
|100 ₽
26.12.23
|L****************A E.
|200 ₽
26.12.23
|1 000 ₽
26.12.23
|А******н А.
|200 ₽