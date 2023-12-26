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Ангелина Хертек

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104 000 ₽97 955 ₽ осталось собрать
ДиагнозОстрый миелобластный лейкоз
ГородКызыл
Возраст11 лет
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Геля перенесла уже две пересадки костного мозга, сейчас ей требуется лечение от посттрансплантационных осложнений.

Ход лечения

26.12.2023

Ситуация пока не очень стабильная, нужно продолжать довольно интенсивное лечение. Среди прочих медикаментов, которые необходимы Ангелине, есть и препарат «Энтивио», который хорошо помогает при РТПХ (реакции «трансплантат против хозяина»). Курс стоит 104 000 рублей.

Ваша помощь Ангелине

26.12.23
В*******й А.45 ₽
26.12.23
100 ₽
26.12.23
L****************A E.200 ₽
26.12.23
1 000 ₽
26.12.23
А******н А.200 ₽
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