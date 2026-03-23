Ангелина болеет больше 12 лет. Перенесла трансплантацию костного мозга, несколько раз выходила в ремиссию, но год назад болезнь вернулась снова. Врачи думали о повторной пересадке костного мозга, однако подходящего донора найти не удалось. Единственный вариант сейчас — терапия иммунопрепаратом «Блинцито». Ангелине нужно два флакона лекарства стоимостью 322 810 рублей.