Ход лечения
15.04.2023
Средства собраны, спасибо! Ани уже выписана после успешной операции. Предположительно у девочки дизэмбриопластическая нейроэпителиальная опухоль, это доброкачественное образование. Ждем результатов подробного гистологического исследования.
10.04.2023
Три месяца назад Ани несколько раз теряла сознание, а затем у нее появились эпилептические приступы. При обследовании врачи обнаружили у девочки опухоль головного мозга. На родине у девочки врачи не взялись ее оперировать. Ани приехала в Центр нейрохирургии им. Бурденко, но, так как для России Ани иностранка, ее лечение нужно оплатить. Требуется собрать 504 000 рублей.