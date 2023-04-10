Три месяца назад Ани несколько раз теряла сознание, а затем у нее появились эпилептические приступы. При обследовании врачи обнаружили у девочки опухоль головного мозга. На родине у девочки врачи не взялись ее оперировать. Ани приехала в Центр нейрохирургии им. Бурденко, но, так как для России Ани иностранка, ее лечение нужно оплатить. Требуется собрать 504 000 рублей.