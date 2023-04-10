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Ани Сагателян

Сбор завершен
ДиагнозОпухоль головного мозга
ГородЕреван (Армения)
Возраст7 лет
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Для Ани нужно оплатить микрохирургическую операцию по удалению опухоли головного мозга.

Ход лечения

15.04.2023

Средства собраны, спасибо! Ани уже выписана после успешной операции. Предположительно у девочки дизэмбриопластическая нейроэпителиальная опухоль, это доброкачественное образование. Ждем результатов подробного гистологического исследования.

10.04.2023

Три месяца назад Ани несколько раз теряла сознание, а затем у нее появились эпилептические приступы. При обследовании врачи обнаружили у девочки опухоль головного мозга. На родине у девочки врачи не взялись ее оперировать. Ани приехала в Центр нейрохирургии им. Бурденко, но, так как для России Ани иностранка, ее лечение нужно оплатить. Требуется собрать 504 000 рублей.

Ваша помощь Ани

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